VIDEO Internetom sa šíri "naháňačka" vodiča s danielom: „Choď do p**e,... budú z teba klobásky"

BRATISLAVA – Zrejme všetci vodiči sa zhodnú v tom, že stretnúť na ceste divú zver, ešte k tomu v noci, nie je nič príjemné a nezriedka majú takéto strety fatálne následky. Skúsenosť s tým má aj slovenský vodič, ktorý sa však našťastie so zvieraťom nezrazil, no zato si odniesol iný zážitok.

Na videu, ktoré už niekoľko dní koluje na internete, je na začiatku zachytená nočná jazda autom po ceste, ktorá je obklopená z jednej aj druhej strane stromami. Hlavnou "hviezdou" videa je však zviera, podľa šoféra daniel, ktorý po celý čas beží pred autom. To vodičovi znemožňuje rýchlejšiu jazdu a vzhľadom na to, že zviera beží stredom cesty, nemôže ho ani predbehnúť, čo mu zjavne radosť nerobí. Najavo to dáva aj svojím slovníkom. „Choď do p**e, ty k***t sku**ý vyj**ný,“ počuť na zázname, ktorý je zhotovený priamo z auta.

Podobných vyjadrení na adresu daniela zaznie ešte niekoľko. Vodič dokonca aj ocení rýchlosť, akou zviera pred ním beží, na tachometri mu totiž ukazuje približne 30 až35 km/h. "Dobre beží. Kamarát, ty ešte aj schudneš…" odkázal zvieraťu.

Následne auto skúsil zastaviť aby zistil, či zviera nezmení smer a nezíde z cesty, avšak daniel bežal po ceste ďalej. Tá už smerovala do obce. Vodič sa tak zasa pomohol a nasledoval zviera, ktoré ešte stihol varovať, aby tam nešiel. „Nechoď tam, budú z teba klobásky," odkázal mu. Pohrozil mu tiež tým, že z neho budú klobásky. V diskusii, ktorú takto so zvieraťom počas jazdy vedie, mu tiež napríklad odkáže, že v obci nebýva a nemá tam trvalí pobyt. To však stále beží pred autom.

V momente, keď to už vyzerá, že sa ich cesty rozídu, si daniel na poslednú chvíľu svoj zámer uberať sa ďalej doprava rozmyslí a odbočí tam, kde ma namierené aj vodič auta – doľava. Ten sa už na správaní zvieraťa zreteľne zasmeje. "Naháňačka" končí až o pár metrov ďalej, keď sa zviera uhne viac ku kraju cesty a šofér ho môže predbehnúť.

Video zverejnené na sociálnej sieti takmer ihneď vzbudil veľký záujem. Zatiaľ, čo jedna skupina sa na tejto ceste zasmiala, iná správanie vodiča odsudzuje a zároveň ho za zverejnenie videozáznamu skritizovala.

Zviera bolo evidentne vyplašené

Štátna ochrana prírody upozornila, že raticová zver nepatrí do ich kompetencie, keďže sa nejedná o chráneného živočícha. "Samozrejme ale platí rovnaké pravidlo, že vodič mal zastať a nechať zviera prejsť, prípadne vypnúť svetlá, aby sa zviera zorientovalo. Reflektory a hluk motora ho zmiatol a evidentne bolo vyplašené," uviedli.

Navyše ho podľa nich vodič vozidla svojim nezodpovedným správaním zatlačil do intravilánu obývanej obce, čím ho ohrozil na živote pre vyššiu pravdepodobnosť stretu s inými vozidlami.