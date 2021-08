VIDEO nechutného objavu pri renovácii domu: Manželia cítili strašný smrad, pozreli pod koberec...FUJ!

Keď rekonštruujete novokúpený byt alebo dom, môžete naraziť na čokoľvek. Nedávno sa na internet dostal príbeh ženy, ktorá našla kriedový obrys tela ukrytý pod kobercom v obývačke, keď menila podlahy. Na ďalšiu bizarnosť narazil aj tento pár z Veľkej Británie.

Užívateľka TikToku známa ako @candyrainsalon sa pochválila pokrokom v renovácii svojho domu zo 16. storočia. Po tom, čo so svojím partnerom roztrhala koberec v miestnosti, ktorá im má slúžiť ako spálňa, objavili tajnú šachtu. Keď sa ju pokúsili otvoriť, zacítili niečo odporné. Podľa ich slov to zaváňalo vlhčinou. Napokon sa im to podarilo. "Panebože!" skríkla žena, keď sa pozrela dovnútra a zbadala drenážny systém, inými slovami odpadovú rúru z toalety.

Video zaznamenalo obrovský úspech, bolo videné už viac ako miliónkrát a získalo viac ako 35 000 pozitívnych reakcií. "Položte na to sklo, vložte do neho pár LED svetiel a použite ho ako dekoráciu," zavtipkovala jedna užívateľka. Iní priznali, že pri pozeraní videa si doslova vedeli predstaviť ten nepríjemný zápach.