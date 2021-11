FOTO Pár sa nasťahoval do nového bytu: Z toho, čo našiel za kuchynskou skrinkou, mu padla sánka

Pár, ktorý skúmal svoj nový domov, bol šokovaný, keď našiel skrytú miestnosť v zadnej časti kuchynskej skrinky. Tajný priestor dvoch nových nemenovaných nájomníkov šokoval, a tak sa podelili o svoje prekvapenie na sociálnych sieťach. Nie sú tam však žiadne dvere, ktorými by ste sa normálne dostali do miestnosti. Rovnako nemá žiadnu podlahu a zdá sa, že vo vnútri zostali nejaké káble a stavebné materiály.

Podľa Yahoo News Australia zverejnila fotografiu žena z Veľkej Británie vo facebookovej skupine s názvom Things Found in Walls - And Other Hidden Findings. „Práve som si prenajala byt so svojím priateľom a našla som izbu v našej kuchynskej skrinke. Určite v nej necháme niečo zvláštne pre ďalších nájomníkov, keď sa odsťahujeme,“ uviedla Lauren Broughová.

Ostatní členovia skupiny to užasnuto komentovali a ponúkli niekoľko teórií, na čo by miestnosť mohla slúžiť. „Premenila by som to na skrýšu, kde by som sa mohla učiť alebo schovávať a jesť obľúbené maškrty mojich detí, aby som sa nemusela s nimi deliť,“ napísala nemenovaná mamička. „Úplne by som z toho urobila malý pohodlný úkryt. Lezie ti manžel na nervy? Utekaj do úkrytu,“ napísala ďalšia z komentujúcich. Iní boli so svojimi odhadmi výstrednejší. Jeden zavtipkoval, že by to mohla byť potenciálna skrýša sériového vraha. „Perfektné miesto na ukrytie tiel,“ napísal.

