VIDEO Prekabátil smrť: Mladík odhalil neuveriteľný príbeh o tom, ako prežil haváriu lietadla

NEW JERSEY - Komik a TikToker Ryan Kelly sa podelil so svojím príbehom o prežití leteckej havárie. Reagoval tak na video, v ktorom boli nesprávne informácie o tom, čo robiť pri podobnom nešťastí. Ľudí jeho príbeh úplne uchvátil, niektorí tvrdia, že život komika je skutočne divoký.

Komik a TikToker Ryan Kelly odhalil, že prežil haváriu lietadla, a odpovedal tak na tiktokové video, ktoré zverejnila užívateľka Sugene, prevádzkujúca "Conspiracy Tok". Tá tvrdila, že jej rady o leteckých nešťastiach môžu zachrániť váš život a zarobiť milióny dolárov. V reakcii na Sugeneovej video Kelly tvrdil, že "všetko, čo povedala, je zlé", pričom poznamenal, že sám prežil leteckú haváriu. Prirodzene, toto odhalenie vyvolalo u používateľov TikToku zvedavosť a komik bol vyzvaný, aby sa podelil o ďalšie podrobnosti o svojom dramatickom príbehu, čo ho viedlo k zverejneniu následného videa.

Zdroj: TikTok/@youthpastorryan

V ňom vysvetlil, že k havárii došlo začiatkom roku 2010, keď on a jeho rodina cestovali "New Jetom" z Newarku v New Jersey do St. Louis v Missouri. Kelly a jeho brat sedeli v rade pri núdzovom východe a po tom, čo po niekoľkých hodinách meškania konečne vzlietli, sa lietadlo údajne ocitlo v búrke. Po tom, ako vyšlo z búrky, nabralo prudký obrat. Ryan si spomenul, ako videl z prednej časti lietadla padať jedinú kyslíkovú masku. Pilot údajne povedal cestujúcim, že lietadlo má vážne technické problémy a bude musieť núdzovo pristáť.

Ako by to nestačilo na to, aby ľudia prepadli panike, letušky sa potom údajne vydali uličkou a povedali cestujúcim, aby zavolali svojim blízkym. Veci sa zhoršili, keď sa oba motory lietadla prehriali a vypli a mladík sa dozvedel, že dvere núdzového východu, vedľa ktorého sedel, nie sú úplne zatvorené.

Keď sa lietadlo otočilo a zamierilo späť do Newarku, pristálo tak rýchlo, že pri zastavení jeho kolesá explodovali. Na mieste pristátia čakali sanitky a hasičské autá. Cestujúci utrpeli iba ľahké zranenia. Video s podrobnosťami o Kellyho dramatickom príbehu si už pozrelo viac ako sedem miliónov ľudí. Jeden z užívateľov priznal, že rozprávanie autora videa je úžasné, zatiaľ čo iný opísal život komika ako "divoký".