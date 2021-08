VIDEO Stevard odhalil, prečo by ste nikdy nemali nosiť šortky na palube lietadla

SAN FRANCISCO - Ak sa rozhodnete cestovať lietadlom, mali by ste si dať pozor na množstvo vecí. Jeden stevard najnovšie prezradil, prečo by ste si nikdy nemali do lietadla obliecť šortky. Iná letuška sa zase podelila s trikom, vďaka ktorému môžete dostať od palubného personálu špeciálny servis.

Vo videu zverejnenom na TikToku Tommy Cimato prezrádza päť vecí, o ktorých by mali vedieť všetci cestujúci na palube lietadla. "Nenoste alebo sa snažte nenosiť šortky, keď ste v lietadle. Je to to isté ako okno. Nikdy neviete, aké čisté bude, takže ak máte nohavice, budete mať na sebe menej choroboplodných zárodkov," prezradil.

Okrem toho odporúča, aby ste sa nikdy nedotýkali splachovacieho tlačidla holými rukami. Podľa jeho slov je to nehygienické. Urobíte lepšie, ak pri splachovaní použijete obrúsok alebo vreckovku. Myslieť treba aj na pitný režim. "Nezabudnite piť vodu. Zostaňte hydratovaní. Na každom lete by ste mali mať zhruba pollitra vody, preto to majte na pamäti," upozornil Tommy. Zdá sa, že komplikácie môžu nastať aj pri spánku. "Nezaspávajte a neopierajte si hlavu o okno. Nie ste sami, kto to robí a neviete, koľko ľudí alebo detí si po celom okne utrelo ruky alebo iné veci."

O zaujímavostiach z palúb lietadiel sa nedávno podelila aj Kat Kamalaniová, ktorá často uverejňuje videá zobrazujúce život letušky. Odhaľuje v nich zároveň všetko, čo by ste mali a nemali robiť počas cestovania lietadlom. "Byť letuškou je vyčerpávajúce. Ste vždy v rôznych časových pásmach, prebúdzate sa v bláznivých hodinách a riešite problémy nahnevaných zákazníkov. Takže vám sľubujem, že keď budete nabudúce letieť a budete chcieť od letušiek špeciálny servis, musíte urobiť toto," uviedla v jednom zo svojich videí.

Tajomstvom je podľa jej slov malý znak uznania. Poradila preto ľuďom, aby zamestnancom darovali darčekový poukaz do Starbucks na päť dolárov alebo sladkú pochúťku. "Darčekové karty Starbucks znamenajú pre nás celý svet, keď nám ich zákazník dá," vysvetlila Kat. Personál však rovnako potešíte aj cukríkmi, balzamom na pery alebo akýmkoľvek iným darom.