FOTO Kráska (26) zúri, kvôli oblečeniu ju nepustili do lietadla: V tomto chcela letieť

MIAMI - Zdá sa, že rúška či respirátory nie sú jediná vec, bez ktorej sa nedostanete na palubu lietadiel. Turecká influencerka sa dostala do nepríjemnej situácie, keď chcela nastúpiť na svoj let. Letušky spoločnosti American Airlines jej totiž oznámili, že je nevhodne oblečená, a tak ju nepustili na palubu.

Kulturistka a influencerka Deniz Saypinarová sa minulý štvrtok pokúšala dostať na let v Texase, keď jej pracovníčky aeroliniek povedali, že to, čo má na sebe, je nevhodné. Nazvali ju nahou a dodali, že jednoducho nemá na sebe dostatok oblečenia na to, aby ju mohli pustiť na palubu lietadla. Deniz mala oblečené ultrakrátke šortky, úsporný kus oblečenia v oblasti hrudníka a okolo pása mala uviazaný sveter. Podľa jej príspevku na Instagrame sa presťahovala z islamskej krajiny práve kvôli tomu, že sa jej nepáčilo, ako tam zaobchádzajú so ženami. Aj preto ju správanie zamestnancov leteckej spoločnosti pobúrilo.

Zdroj: Instagram/dnzsypnr

"Rada nosím oblečenie, ktoré odhaľuje moju ženskosť, ale nikdy sa neobliekam tak, aby to niekoho urazilo. Som dostatočne vyspelá a civilizovaná, aby som vedela, čo si môžem a čo nemôžem obliecť," napísala brunetka. Podľa svojich slov si nezaslúži, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s najhoršou osobou na svete, keď nosí rifľové šortky.

Spoločnosť American Airlines uviedla, že "všetci zákazníci sa musia primerane obliecť" a že na ich lety nie je povolené mať na sebe urážlivé či nevkusné oblečenie. Saypinarová si napokon musela prebookovať rezerváciu. Do cieľa svojej cesty - Miami - sa ale predsa len dostala včas, aby sa stihla zúčastniť niekoľkých prehliadok v rámci Bikini Week.