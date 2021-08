KORONAVÍRUS Obrovská výhoda očkovania: Až o 60 percent nižšie riziko, že sa stane toto

Vedci z londýnskej Imperial College nedávno zverejnili najnovšie zistenia z prebiehajúcej štúdie Real-Time Assessment of Community Transmission (REACT). V predtlači bola vydaná 4. augusta a jej autori sa zamerali na covid pacientov v období, keď variant delta potlačil predtým dominantný variant alfa. Do svojho experimentu zapojili viac ako 98 000 ľudí, ktorí sa na prítomnosť SARS CoV-2 najskôr otestovali v domácom prostredí a potom boli ich vzorky analyzované PCR testami. Z výsledkov vyplynulo, že účastníci, ktorým boli podané obe dávky vakcíny, mali o 50 až 60 percent menšiu pravdepodobnosť, že sa nakazia deltou v porovnaní s nezaočkovanými osobami.

V prípade porovnania symptomatických a asymptomatických infekcií úplné očkovanie znížilo pravdepodobnosť pozitívneho testovania na tento variant o 50 percent. Ak by sme sa zamerali iba na symptomatické infekcie, tak u ľudí po dvoch očkovaniach bola pravdepodobnosť nákazy deltou nižšia o 59 percent. "Výsledky sa zhodujú so zisteniami z predchádzajúcich výskumov, v ktorých sa uvádza, že obidve dávky očkovacej látky dokážu poskytnúť dobrú ochranu pred infekciou. Netreba však zabúdať na to, že aj po dvoch dávkach vakcíny existuje riziko infekcie, pretože žiadna očkovacia látka nie je stopercentne účinná a ochorieť na COVID-19 môžu aj dvakrát zaočkovaní ľudia," uviedol vedúci tímu Paul Elliot.

U dvakrát zaočkovaných osôb je v porovnaní s neočkovanými menej pravdepodobné, že budú testovaní s pozitívnym výsledkom. Očkovaní ľudia navyše šíria vírus menej ako neočkovaní, a to dokonca aj v prípade variantu delta. "Tieto výsledky poukazujú na dôležitosť očkovania proti covidu. U nezaočkovaných je v tomto prípade trikrát väčšia pravdepodobnosť pozitívneho výsledku testovania než u tých, ktorí sú úplne zaočkovaní," doplnila výkonná riaditeľka spoločnosti Ipsos MORI Kelly Beaverová.

Problematikou prenosu ochorenia COVID-19 medzi očkovanými osobami sa zaoberá aj Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré opäť nariadilo povinné nosenie rúšok aj v prípade zaočkovaných osôb. Podľa správy CDC z 30. júla, ktorá bola zostavená na základe údajov zozbieraných z ohniska v Barnstable County v Massachusetts totiž vyplýva, že variant delta má podobne vysokú vírusovú záťaž tak u neočkovaných ako aj očkovaných ľudí. "Vysoká vírusová záťaž naznačuje zvýšené riziko prenosu a vyvoláva obavy, že na rozdiel od iných variantov môžu aj očkovaní ľudia infikovaní deltou prenášať vírus," uviedlo CDC.