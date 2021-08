Slovenské univerzity dávajú na výber: Očkovaný nemusí bývať na izbe s neočkovaným

V spoločnosti pozorujeme v téme očkovania veľké napätie. Zatiaľ čo jedna skupina vakcínu odmieta z rôznych dôvodov, druhá sa pre jej podanie rozhodla. Na základe toho však začala rezonovať nová diskusia a to ohľadom toho, či by mali pre obe skupiny platiť iné pravidlá a ak áno, tak v čom.

To, ako sa k tejto problematike postavia, museli riešiť aj vysoké školy pri prideľovaní ubytovania na svojich internátoch. Mnohé sa rozhodli vôľu zaočkovaných akceptovať. Možnosť výberu dáva aj Univerzita Komenského v Bratislave. Tá uviedla, že proces prideľovania ubytovania u nich prebiehal ešte v júli a momentálne si študenti vyberajú už konkrétnu izbu. "Pri prideľovaní ubytovania sme nezohľadňovali ani nezisťovali či sú alebo nie sú žiadatelia o ubytovanie zaočkovaní. V týchto dňoch však prebieha medzi ubytovanými dotazníkový prieskum, v ktorom zisťujeme podiel zaočkovaných a nezaočkovaných na všetkých internátoch UK," uviedli.

Zdroj: Getty Images

V prípade, že zaočkovaný študent nebude chcieť bývať s nezaočkovaným, môže požiadať o pridelenie inej izby. PCR testy však nateraz od nezaočkovaných študentov nevyžadujú. To sa ale môže zmeniť. "Sprísňovanie režimu závisí od vývoja epidemickej situácie a následných nariadení," uviedla univerzita.

Na zaočkovanosť bude prihliadať aj Prešovská univerzita v Prešove. Na pravidlách v súvislosti s ubytovaním študentov aktuálne ešte len pracujú, nakoľko do začiatku akademického roka je jeden a pol mesiaca a situácia, ako aj opatrenia sa pomerne rýchlo menia. "Samozrejme, epidemiologickú situáciu pravidelne monitorujeme a pravidlá pripravujeme tak, aby boli v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a platnou legislatívou. V rámci ich nastavenia však univerzita plánuje zvýhodniť tých, ktorí budú zaočkovaní," jasne tvrdia.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Akceptovať to, ak bude chcieť zaočkovaní študent bývať iba so zaočkovaným, bude aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. "V prípade, ak zaočkovaný študent prejaví záujem o ubytovanie výlučne so zaočkovanou osobou, vedenie Študentských domovov UPJŠ v Košiciach zohľadní takúto požiadavku. Pri zavádzaní všetkých opatrení v ubytovacích zariadeniach UPJŠ budeme vychádzať z usmernení štátnych autorít," uviedli.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zasa avizovala, že plánuje určiť konkrétne pravidlá pre ubytovaných študentov, ktorých splnenie budú mať zaočkovaní študenti určite jednoduchšie. "Od nezaočkovaných študentov budeme vyžadovať na pravidelnej báze negatívne testy. Právo ubytovať sa v študentských domovoch UMB bude mať každý študent, ktorý bude dodržiavať stanovené pravidlá. Tie budú vychádzať z aktuálnej situácie s cieľom čo najviac chrániť ubytovaných študentov a zamestnancov UMB," informovali.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Technická univerzita v Košiciach si v tomto smere dáva ešte načas. Zdôvodnili to tým, že semester sa u nich začína až 21. septembra a dovtedy sa môže situácia zmeniť. "Na internátoch sme pripravení na rôzne varianty, v prípade potreby vieme zriadiť karanténne strediská tak, aby sme zabezpečili čo najplynulejší príchod študentov," uviedli. "Neplánujeme deliť študentov na očkovaných a neočkovaných, budeme postupovať podľa momentálne platných nariadení a odporúčaní príslušných orgánov. Prevádzka študentských domovov a jedální bude zabezpečená v zmysle aktuálnych epidemiologických opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva," uviedla.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Riešenia v súvislosti so začiatkom akademického roka hľadá aj Trnavská univerzita v Trnave. "V každom prípade musíme rešpektovať všeobecne záväzné pravidlá, ktoré sú aktuálne platné a ktoré budú platné počas akademického roka. Tie nateraz nedovoľujú uprednostňovať zaočkovaných študentov pred nezaočkovanými ani pri vstupe na akademickú pôdu a ani pri prijímaní do ubytovacích zariadení," uviedol rektor univerzity René Bilík.

Ekonomická univerita v Bratislave tvrdí, že v prípade, že bude situácia rovnaká, aká je v tomto období, nebude zavádzať žiadne obmedzenia ani opatrenia. "V prípade zhoršenia pandemickej situácie, budeme prijímať opatrenia operatívne," dodali.