Hrozivá prognóza vedcov z NASA: Už o pár rokov hrozia Zemi katastrofické povodne

WASHINGTON - Výskum NASA odhalil, ako môže kolísanie obežnej dráhy Mesiaca spôsobiť ničivé záplavy v polovici roku 2030. Podľa expertov by to mohlo znamenať, že miesta, ktoré už v súčasnosti čelia povodniam, sa s nimi budú musieť vysporiadať až niekoľkokrát mesačne.

Výskum vesmírnej agentúry, ktorý bol zverejnený v časopise Nature Climate Change, varuje, že pobrežné mestá na celom svete budú už v blízkej budúcnosti čoraz častejšie zažívať silné povodne. Znamená to, že miesta, ktoré čelia niekoľkým povodniam mesačne, by mohli už čoskoro čeliť ďalším desiatkam. To by mohlo mať devastačné dôsledky pre ľudí žijúcich pozdĺž pobreží.

Zdroj: Getty Images

"Je to akumulovaný efekt v priebehu času. Ak k povodni dôjde desať alebo pätnásťkrát mesačne, mnohé firmy budú musieť ukončiť svoju prevádzku. Ľudia budú prichádzať o prácu, pretože sa nebudú mať kde zamestnať. Presakujúce žumpy sa stávajú problémom verejného zdravia," uviedol vedúci autor štúdie Phil Thompson, odborný asistent na Havajskej univerzite.

Štúdia poznamenáva, že zvyšovanie hladín mora spojené so zmenou podnebia už teraz spôsobuje problémy. Vedci sa obávajú, že stúpajúca hladina spojená s kolísaním Mesiaca na obežnej dráhe, ktoré už bolo pozorované, by mohlo byť nebezpečnou kombináciou. Mesiac kolíše v 18,6-ročnom cykle, a to mierne mení jeho polohu voči Zemi. Táto mierna zmena môže podľa NASA zosilniť alebo potlačiť príliv a odliv v závislosti od toho, kde sa Mesiac nachádza vo svojom cykle. Časť mesačného cyklu, ktorá zosilňuje príliv, sa deje práve teraz, pričom ďalšia má prísť v polovici roku 2030. Vedci si preto myslia, že do polovice 2030 by mohli hladiny morí stúpnuť natoľko, že zosilnený príliv a odliv spôsobí katastrofu v podobe rýchlych záplav na celom pobreží USA. Záplavy sa tak zmenia z regionálneho problému na národný problém.

Zdroj: TASR/AP (Boris Roessler/dpa via AP)

Keďže sa očakáva, že extrémne prílivové udalosti sa budú diať v mesačných zoskupeniach, vedci si myslia, že je čas sa na ne pripraviť. "Pochopenie, že všetky udalosti sú zoskupené v konkrétnom mesiaci, alebo že v druhej polovici roka môžete mať väčšie povodne ako v prvej, to je užitočná informácia," poznamenal spoluautor štúdie a vedec NASA Ben Hamlington. Od roku 1880 priemerná hladina morí na celej planéte stúpla o 20 až 23 centimetrov. Približne tretina tohto nárastu sa udiala za posledných 25 rokov. Predpokladá sa, že hladina morí v nasledujúcom desaťročí stúpne ešte viac.