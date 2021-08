Záplavy v KĽDR poškodili domy a pôdu: Vynútili si evakuáciu stoviek ľudí

Štátna televízia priniesla zábery na domy zaplavené až po strechy i na poškodené mosty a riečne hrádze. "Keďže pôda je už nasýtená, ďalšie dažde by mohli spôsobiť väčšie škody," uviedol pre televíziu námestník riaditeľa severokórejskej meteorologickej agentúry Ri Jong-nam. Upozornil, že výdatné dažde sa očakávajú až do 10. augusta, a to v rôznych oblastiach na východnom pobreží.

Severokórejský vodca Kim Čong-un v súvislosti s touto situáciou zdôraznil, že "všetky sektory a jednotky" musia prijať opatrenia, aby sa vopred zabránilo "prírodným katastrofám". Tie majú zvyčajne v KĽDR oveľa vážnejšie dôsledky kvôli jej slabej infraštruktúre. KĽDR je veľmi zraniteľná voči záplavám aj v dôsledku intenzívneho odlesňovania, dodala AFP. V júni severokórejský režim priznal, že v dôsledku možného nedostatku potravín bojuje s humanitárnou krízou, a líder Kim Čong-un obyvateľov varoval, aby sa pripravili na "dosiaľ najhoršiu situáciu".

OSN v júli vo svojich prognózach uviedla, že Severnej Kórei hrozí deficit 860.000 ton obilnín. Od augusta môže v tejto krajine nastať "mimoriadne nepriaznivé obdobie", varovala OSN. Severná Kórea je v súčasnosti izolovaná od okolitého sveta, aby sa chránila pred pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2. V dôsledku toho sa však obmedzilo a spomalilo jej obchodovanie so susednou Čínou. V 90. rokoch 20. storočia, po rozpade Sovietskeho zväzu, Severná Kórea trpela hladomorom, počas ktorého zomreli státisíce ľudí.