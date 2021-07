Sedem potravín, ktoré jete, aby ste schudli, no v skutočnosti vďaka nim priberáte

LONDÝN - Ak sa trápite s nadbytočnými kilogramami a ručička váhy aj po týždňoch hladovania a športovania stagnuje na vysokom čísle, skúste upraviť svoj jedálny lístok podľa odporúčaní britského lekára a moderátora Michaela Mosleyho. Definoval sedem druhov potravín, ktoré by ste mali pri chudnutí vylúčiť a ak to urobíte, už čoskoro zaznamenáte na sebe pozitívnu zmenu.

Mnohí ste nabrali "pandemické kilogramy", bojujete s nimi a nedokážete sa ich zbaviť. V tomto smere by vás mohli inšpirovať rady Michaela Mosleyho. Tento odborník totiž vyšpecifikoval sedem druhov potravín, resp. pokrmov, ktoré môžu vášmu telu spôsobiť viac škody ako úžitku, hoci na prvý pohľad pôsobia naozaj zdravo a ľudia ich konzumujú v snahe schudnúť. Mosley pripomína, že ľudia sú často zmätení a dezorientovaní "zdravou ponukou" v supermarketoch, ale podľa neho ide iba o dobre nastavené pasce, ktoré odľahčia peňaženku a so zdravím nemajú nič spoločné. A čo odporúča zo stravy vylúčiť?

Zeleninové lupienky

Aj keď znie názov tohto jedla výživne a zdravo, väčšina týchto výrobkov je vyprážaná na slnečnicovom oleji. A práve to je dôvod, prečo je výsledok ich konzumácie rovnaký ako pri čipsoch. Mosley zároveň upozorňuje, že zeleninové lupienky sú veľmi solené a vďaka obsahu sacharidov a tukov sú tak návykové, že sa k nim budete neustále vracať. "Zeleninové lupienky v skutočnosti nie sú o nič zdravšie než klasické zemiakové čipsy," hovorí odborník, ktorý odporúča alternatívy, akými sú surová zelenina, orechy, semená či fermentované potraviny.

Zdroj: Getty Images

Margarín

Margarín mnohí vnímajú ako alternatívu masla s nízkym obsahom tuku. Mosley však tvrdí, že hoci obsahuje menej nasýtených tukov ako maslo, tieto tuky nie sú vždy zlé. "Samotný margarín sa spracováva a vyrába z rastlinného oleja. Pretože je pri izbovej teplote tekutý, prebieha proces nazývaný hydrogenácia, ktorý vo výsledku vytvára trans tuky. Pokiaľ je to možné, mali by ste sa im vyhýbať, pretože existuje množstvo vedeckých dôkazov, ktoré spájajú ich zvýšený príjem so zápalmi, srdcovými chorobami, mozgovými príhodami a zlým cholesterolom. Maslo je, naopak, vyrobené zo smotany, čo je prírodná potravina. Neodporúčam vám konzumovať ho každý deň, ale pri striedmom použití spôsobí oveľa menšie škody ako spracovaný margarín a nátierky," vysvetlil.

Nízkotučné jedlá

Ak chcú ľudia schudnúť, zvyčajne siahajú po nízkotučných výrobkoch. To je ale údajne nesprávne, pretože takéto potraviny sú často zbavené výživných látok a sú plné prísad. Výrobky s vysokým obsahom cukru a nízkym obsahom tuku zvýšia hladinu glukózy a spôsobia, že ich budete konzumovať stále viac, aby ste si zabezpečili dostatočný prísun energie. Konzumácia zdravých tukov bohatých na mono a polynenasýtené mastné kyseliny uspokojí nielen vaše chuťové poháriky, ale potlačí aj chuť na jedlo, pretože spomalí rýchlosť vyprázdňovania žalúdka a oddiali tak nástup pocitu hladu.

Zdroj: Getty Images

Ochutená kaša

Návod na vreckách s kašou, v ktorom je uvedené, že "stačí pridať vodu", nám rovno hovorí, že "stačí pridať cukor". Dôvodom je skutočnosť, že niektorí výrobcovia pridávajú do kaše 16 g cukru. Namiesto toho Mosley odporúča pripraviť si kašu z ovsa a vody alebo plnotučného mlieka.

Šalátový dresing

Obyčajný šalát môže niekedy chutiť fádne, mnohí z nás si ho preto dochucujú dresingom. S jeho použitím by sme ale mali byť opatrní. Najmä tie z obchodu obsahujú veľa cukru a náročné je dodržať aj ich správne dávkovanie. Namiesto použitia týchto dresingov je lepšie namiešať si zmes z olivového oleja, citrónu alebo balzamikového octu.

Vegánske jedlá

Ak sa snažíte zaradiť do jedálnička viac potravín rastlinného pôvodu, tak nezabúdajte, že ak je niečo vegánske alebo bezlepkové, nemusí byť automaticky aj zdravé. Niektoré tieto jedlá môžu mať vysoký obsah tukov a jednoduchých sacharidov. Vymeňte preto hotové jedlá za zdravé zdroje bielkovín, akými sú napríklad tempeh a cícer.

Zdroj: Getty Images

Cereálie na raňajky

Podľa experta nemusia byť cereálie iba zdrojom vlákniny, ale aj vysokého množstva cukru. Niektoré totiž obsahujú až 23 g cukru na porciu. Pozor si treba dávať najmä na granolu, pretože obsahuje veľa cukrov, sacharidov a kalórií. "Odporúčaná veľkosť porcie je podstatne menšia, ako si možno myslíte. Väčšina výrobcov uvádza 40 g, čo je ekvivalent približne troch polievkových lyžíc. Ak si na raňajky doprajete granolu alebo cereálie, vždy skontrolujte ich prísady a vyvarujte sa sušeného ovocia a čokoládových lupienkov. Lepšie urobíte, ak si cereálie bez prísad polejete gréckym jogurtom a pridáte čerstvé bobuľové ovocie," radí Mosley. Podľa neho je najlepšie vyhnúť sa všetkým mýtom o zdravých potravinách. Odporúča každodennú prípravu a varenie čerstvých jedál, ktoré zodpovedajú strave v stredomorskom štýle. Taktiež je veľmi dôležité sledovať prísady každého jedla. Vždy si pozorne prečítajte ingrediencie na obale.