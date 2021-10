Viskupič chce sploštiť nárast cien energií: V koalícii je dohoda zhruba na 400 miliónoch eurách

Názory si v relácii Viskupičvymenil s bývalým ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), ktorý však ekonomickú situáciu vidí pesimistickejšie o to viac, že banky tento rok zrejme dosiahnu rekordné zisky. Tie by podľa neho tiež mali prispieť k ozdraveniu verejných financií.

"Vláda robí veľa opatrení v tej zložke, v ktorej môže," povedal Viskupič s tým, že má na mysli rôzne poplatky súvisiace s energiami. Medzi opatreniami, ktoré majú pomôcť sploštiť nárast cien energií, vymenoval napríklad neplatenie do Národného jadrového fondu najbližšie dva roky, šetrenie na samotnej tarife prevádzkového systému či posunutie platieb za solárne elektrárne. "Rozpočítalo sa to na 20 rokov namiesto 15," spresnil Viskupič s tým, že vďaka tomu sa ušetrilo 60 miliónov za rok.

Diskusiu musela iniciovať opozícia

"Každopádne, všetky takéto opatrenia dokopy dávajú asi 400 miliónov eur, a to sploští nárasty cien energií a nebudú nijak výrazné," skonštatoval Viskupič. Kamenický skritizoval, že táto téma je na stole už dva mesiace a diskusiu o nej musela iniciovať opozícia cez mimoriadnu schôdzu. Kamenický zdôraznil, že opozičný Smer-SD inicioval štyri takéto mimoriadne schôdze, na ktorých chcel upozorniť na rôzne problémy, avšak otvorila sa len jedna o zdražovaní energií. Aj z tej podľa jeho slov vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) utiekol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na margo riešení zdražovania energií Kamenický vyzdvihol napríklad riešenie Českej republiky, ktorá zavedie energetické šeky, alebo Španielska, ktoré znižuje daň za elektrickú energiu. Upozornil na to, že hrozí rozmach energetickej chudoby pri nízkopríjmových osobách. Viskupič dodal, že pre najchudobnejších občanov koalícia pripravuje špeciálnu zvýhodnenú tarifu za energie. Pri firmách zase vidí riešenie v envirofonde, ktorý sa doteraz čerpal nedostatočne.

Kamenický na druhej strane upozornil aj na to, že banky tento rok zrejme dosiahnu rekordné zisky, a to asi jednu miliardu eur. Podľa exministra by aj banky mali prispieť k ozdravovaniu verejných financií, preto Smer-SD chce znovu zaviesť bankový odvod. Viskupič oponoval, že zdravé banky vo veľkej miere pomohli prekonať koronakrízu a bankový odvod by viedol k tomu, že by zvýšené náklady premietli do vyšších poplatkov pre spotrebiteľov. To sa však podľa Kamenického deje aj teraz a banky pridávajú aj ďalšie poplatky nezmyselného charakteru.