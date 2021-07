K Zemi sa približuje asteroid veľký ako mrakodrap: Vedci sa boja zrážky, chcú odkloniť jeho dráhu

PEKING - Čínski vedci plánujú vypustiť do vesmíru viac než dve desiatky rakiet s cieľom zmeniť dráhu letu planétky Bennu, ktorá by sa koncom budúceho storočia mohla priblížiť k Zemi, aj keď nebezpečenstvo zrážky je pomerne malé. Informoval o tom portál Live Science.

Podľa expertov by sa Bennu mohla niekedy v rokoch 2175 až 2199 k našej planéte dostať až na 7,5 milióna kilometrov. V kozmických rozmeroch je to síce pomerne blízko, avšak riziko zrážky je podľa portálu malé - zhruba jedna ku 2700. Bennu je ale veľká približne ako newyorský mrakodrap Empire State Building, prípadná kolízia by preto mala katastrofálne dôsledky.

Odhadovaná kinetická energia dopadu tohto asteroidu na Zem by bola 1200 megaton, čo je zhruba 80 000krát viac než energia jadrovej bomby, ktorá v roku 1945 zničila Hirošimu. Len pre porovnanie, vesmírne teleso, ktoré zrejme spôsobilo vymretie dinosaurov, pri zrážke so Zemou uvoľnilo približne sto miliónov megaton energie.

Zdroj: Getty Images

Čínski vedci vypočítali, že k zmene "fatálnej" dráhy Bennu o takmer 9000 kilometrov (priemer Zeme je približne 13 000 kilometrov) by bolo potrebné, aby sa do planétky "oprelo" 23 čínskych rakiet Dlhý pochod 5, každá s hmotnosťou 992 ton. Tento plán by mal byť menej riskantný než metóda spopularizovaná napríklad filmom Armageddon s použitím jadrovej bomby. Jej explózia by totiž mohla blížiacu sa planétku rozbiť na viac menších kusov, ktoré by Zem rovnako zasiahli a spôsobili veľké ničivé dôsledky.

Zdroj: Getty Images

Zámer čínskych vedcov ide v stopách skoršieho a zároveň drahšieho plánu americkej vesmírnej agentúry NASA. Ich projekt HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) by znamenal vypustenie flotily približne deväťmetrových rakiet, ktoré by svojou aktivitou Bennu odklonili. Vykonané simulácie ukázali, že na splnenie daného cieľa by bolo potrebné 34 až 53 úderov striel vypustených desať rokov pred kolíziou planétky so Zemou. Od Bennu sa po úspešnom odobratí vzoriek z povrchu teraz vracia k Zemi sonda OSIRIS-REX. NASA ju vypustila v roku 2016 a očakáva, že v roku 2023 sonda materiál dopraví na Zem v špeciálnej kapsule.