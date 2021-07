VIDEO Míľnik v oblasti vesmírnej turistiky: Raketoplán firmy Virgin Galactic zvládol skúšobný let

WASHINGTON - Vesmírna loď spoločnosti Virgin Galactic so zakladateľom firmy Richardom Bransonom na palube dnes úspešne absolvovala svoj prvý skúšobný let s kompletnou šesťčlennou posádkou.

Počas letu sa loď VSS Unity dostala za hranicu vesmíru, uviedla firma, ktorá chce od budúceho roka dopravovať na okraj vesmíru turistov. Angličan Branson sa do vesmíru pozrel týždeň pred svojimi 71. narodeninami.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andres Leighton

Dnešný let je považovaný za míľnik súťaženia v rodiacej sa lukratívnej vesmírnej turistike. Na 20. júla svoj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonov hlavný konkurent, zakladateľ spoločnosti Blue Origin, päťdesiatsedemročný Američan Jeff Bezos.

"Sedemnásť rokov tvrdej práce, aby sme sa dostali takto ďaleko," povedal Branson, keď gratuloval svojmu tímu po úspešnom dokončení letu. Branson sa stal prvým človekom, ktorý letel vo vlastnej vesmírnej lodi a druhým sedemdesiatnikom, ktorý sa vydal do vesmíru. Tým prvým bol v roku 1998, vo svojich 77 rokoch, astronaut John Glenn.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andres Leighton

K testovaciemu letu vesmírna loď odštartovala po 16:30 SELČ z kozmodrómu Spaceport America v americkom štáte Nové Mexiko a zhruba o hodinu neskôr tam stroj aj pristál. Pôvodne bol štart plánovaný na 15:00 SELČ, kvôli počasiu bol však o hodinu a pol odložený.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andres Leighton

Po 16 rokoch výskumu a testovacích letov bol ten dnešný, v poradí dvadsiaty druhý, prvý s kompletnou šesťčlennou posádkou. Tú tvorili piloti Dave Mackay a Michael Masucci a štyria "špecialisti misie", medzi ktorými bol aj Branson. Jeho úlohou bolo zhodnotiť skúsenosť užívateľa komerčného raketoplánu, než Virgin Galactic začne ponúkať cesty do vesmíru platiacim turistom. Z predchádzajúcich 21 skúšobných letov sa uskutočnili s ľuďmi na palube tri.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andres Leighton

Samotný raketoplán VSS Unity vynieslo do výšky okolo 15 kilometrov lietadlo VMS Eve. Potom sa raketoplán oddelil, zažal vlastné motory a strmým stúpaním sa vydal k hranici 90 kilometrov nad zemským povrchom. Posádka potom niekoľko minút pobudla v stave beztiaže, načo sa v raketopláne vrátila na Zem.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andres Leighton

Virgin Galactic už skôr oznámila, že počíta so začatím svojich vesmírnych komerčných služieb v budúcom roku. Predchádzať by tomu však mali ešte dva skúšobné lety. Dnešný let mal podľa agentúry AP posilniť dôveru vo vesmírnu turistiku ponúkanú spoločnosťou Virgin Galactic. Dopyt je však silná, vesmírne lety si zarezervovalo viac ako 600 bohatých ľudí. Jedna letenka stojí okolo 250.000 dolárov.