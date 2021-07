Experti o sexe vo vesmíre: Takto by vyzeral, stali by sa z vás abstinenti!

MOSKVA - Predstava sexu vo vesmíre môže znieť romanticky, no v praxi by podľa odborníkov jeho realizácia mala od vášne veľmi ďaleko. Do intímnych hrátok praktizovaných na palube vesmírnej lode by vstúpilo množstvo faktorov spôsobených najmä mikrogravitáciou, ktoré by akt lásky buď poriadne skomplikovali, alebo úplne znemožnili.

Ruský portál Sputnik News oslovil odborníkov so zaujímavou otázkou, keď sa ich spýtal, ako a či vôbec by bolo možné praktizovať vo vesmíre sex v takej podobe, ako sme ho mali možnosť vidieť vo viacerých sci-fi filmoch. Experti síce pripustili, že za určitých okolností by to bolo možné, ale sexuchtiví aktéri by museli bojovať s viacerými faktormi vrátane erektilnej dysfunkcie. "Ľudia prežívali sexuálne vzťahy v tých najpodivnejších a najzvláštnejších situáciách už od počiatku ľudstva," uviedla klinická konzultantka NASA Kira Bacalová.

Zdroj: Getty Images

Prvou prekážkou, s ktorou by sa bolo potrebné v tejto súvislosti vyrovnať, by bola zemská príťažlivosť. V mikrogravitácii sa totiž všetci pohybujú rôznymi smermi. Bacalová pripomína aj to, že ak by si astronauti našli v nabitom pracovnom programe čas na milovanie, muselo by byť vykonávané v stiesnených podmienkach, pretože ak na vesmírnych staniciach niečo chýba, tak je to najmä súkromie. "Vďaka tomu by bol sex medzi hviezdami nočnou morou a veľmi náročný na koordináciu pohybu," skonštatovala lekárka s tým, že značnú časť sexuálneho libida by astronautom pravdepodobne odobralo aj mesačné svetlo, ktoré vôbec nepôsobí romanticky a v ničom nepripomína intimitu zapálených sviečok.

Zdroj: Getty Images

A aby toho nebolo málo, je tu ešte ďalší strašiak pre mužov spojený s nástupom erekcie. "Keď trávite dlhý čas v beztiažovom stave, vaše telo sa drasticky mení," vysvetľuje odborník na reprodukciu Adam Watkins z Nottinghamskej univerzity. V nedávnej štúdii sa dokonca uvádza, že srdcia astronautov sa vo vesmíre zmenšia. Cievy a svalstvo totiž v tomto prostredí menia svoj objem, čo môže mať vplyv aj na schopnosť dosiahnutia erekcie a jej udržanie. Bacalová však na záver dodala, že kozmonauti sa možno časom dokážu prispôsobiť aj takýmto komplikovaným podmienkam a zavtipkovala, že sex na vesmírnych staniciach bude možno v budúcnosti rovnako lákavý ako v lietadle.