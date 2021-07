Vedci odhalili: Po takomto čase začína vakcína Pfizer strácať svoju účinnosť

Zdroj: SITA/AP Photo/Ted S. Warren, File

NEW YORK - Vakcíny spoločností Pfizer/Biontech, Moderna a Johnson & Johnson by podľa odborníkov mali poskytovať ochranu šesť mesiacov. Stále však nie je jasné, ako to bude s odolnosťou voči nákaze po uplynutí tohto obdobia a ako doterajšie zistenia ovplyvnia pribúdajúce varianty SARS Cov-2.