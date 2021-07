WHO a UNICEF varujú pred klesajúcou zaočkovanosťou detí proti bežným chorobám

ŽENEVA - Približne 23 miliónov detí vynechalo v roku 2020 bežné očkovanie proti ochoreniam ako záškrt, čierny kašeľ či tetanus. Je to o 3,7 milióna viac, než predvlani, vyplýva zo správy zverejnenej vo štvrtok Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Detským fondom OSN (UNICEF), píše agentúra DPA.

Podľa zverejnených údajov zaznamenala v minulom roku pokles zaočkovanosti u detí väčšina krajín. Až 17 miliónov maloletých pravdepodobne nedostalo počas minulého roka ani jednu vakcínu, čo ešte viac prehlbuje už aj tak veľké nerovnosti v prístupe k očkovacím látkam, konštatuje WHO a UNICEF.

Ako sa uvádza v dokumente, väčšina z týchto detí žije na miestach postihnutých konfliktmi, vo vylúčených komunitách alebo slumoch, kde čelia viacerým nedostatkom vrátane obmedzeného prístupu k základnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ich rodičia sa navyše často stretávali nielen s uzavretými zdravotníckymi zariadeniami, ale aj obavami, že po vstupe do nich by sa mohli infikovať koronavírusom. V súvislosti s týmto problémom sú najviac poznačené regióny juhovýchodnej Ázie a východného Stredomoria. Keďže sa počas koronavírusovej pandémie obmedzil prístup k zdravotnej starostlivosti a skomplikoval proces imunizácie obyvateľstva, počet detí, ktoré neabsolvovali prvé očkovania sa zvýšil vo všetkých regiónoch.

Hoci sa krajiny na celom svete pokúšajú zabezpečiť si prístup k vakcínam proti covidu, podľa riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa bol nepriaznivý vývoj zaznamenaný pri vakcínach proti iným ochoreniam, čo vystavuje deti riziku nákazy chorobami, ktorým je očkovaním možné predísť, ako sú osýpky, obrna alebo meningitída. Dodal, že vypuknutie viacerých chorôb by pre spoločenstvá a systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré už bojujú s koronavírusovou pandémiou, znamenalo katastrofu.

O to dôležitejšie sú preto podľa neho investície do očkovania detí. "Z minulých rokov a na základe skúseností vieme, že deti, ktoré nie sú zahrnuté v bežných imunizačných programoch, sa z nich úplne vytratia. Musíme preto konať, aby sme tieto deti ochránili," uviedla lekárka a šéfka imunizačného úradu WHO Kate O'Brienová.