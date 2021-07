Majiteľka hotela skontrolovala VIDEO z bezpečnostnej kamery a zmrazilo ju: Pozrite, čo sa dialo v bare

Hotel White Hart v Corsely v anglickom grófstve Somerset má pomerne strašidelnú históriu, o ktorej sa na vlastné oči neustále presviedčajú jeho pracovníci aj hostia. Posledný incident sa stal 2. júla, kedy bezpečnostná kamera vo vnútri baru zachytila ​​samočinne sa pohybujúcu barovú odmerku na alkohol. "Nie je to zďaleka jediná vec, čo sa tu stala. Duchovi hovoríme Henry a veríme, že je predchádzajúcim hospodárom baru. Viem, že to znie bláznivo, ale cítite ho, je to ako zatuchnutý zápach tela. Zacítime to a potom sa niečo stane," povedala riaditeľka hotela Adelle Gillová.

Predtým, než ho spolu s partnerom odkúpila, na duchov podľa vlastných slov vôbec neverila. Nevysvetliteľné udalosti v hoteli ju však prinútili zmeniť názor. "Naši zamestnanci si toho veľa vytrpeli. Raz som niečo vyberala z trezoru a cítila som, ako mi niekto zovrel ruku, nohu, prsty a palec. Bolo to neskutočné," pokračuje Gillová. Hostia párkrát údajne opúšťali bar celí vydesení, pretože tam zbadali niečo nevysvetliteľné. "Videli sme to tiež. Je ťažké opísať to, no je to ako rýchlo sa pohybujúca parná stopa, ktorú sme zachytili aj na bezpečnostnej kamere. Čašníci cítili, že sa ich dotýkajú aj ruky, niečo ich dokonca poškriabalo. Zdá sa, že duchovia si ich doberajú," prezradila ďalej Adelle.

Zamestnanci v kuchyni zase zažili "nálet" rôznych vecí a dokonca sa sama od seba začala otvárať mraznička, ktorú je bežne komplikované otvoriť. Z haly je vraj tiež niekedy možné počuť zvuky, ktoré nie sú v poriadku. Gillová si myslí, že pod hotelom sa nachádza pivnica, ktorá by mohla vysvetliť, prečo sa dejú podobné paranormálne aktivity. Dodala však, že nijaké strašenie ju neprinúti opustiť svoj podnik.