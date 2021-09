Skvelá správa: Vyvinuli unikátnu metódu, ktorá odhalí hrozbu vážneho priebehu KORONAVÍRUSU!

PRAHA - Diagnostickú metódu, ktorá odhalí, či človeku s covidom-19 hrozí ťažký priebeh choroby, vyvinuli vedci z českej 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej (UK). Zástupcovia ju predstavili na dnešnej tlačovej konferencii. Metóda je súčasťou PCR testu na covid-19. Riziko vyhodnotí na základe hladiny určitého biomarkeru u pacienta. Postup by laboratóriá mohli využívať už v blízkej budúcnosti.

Podľa spoluautora metódy Stanislava Kmocha z 1. lekárskej fakulty tím na základe predchádzajúcich výskumov identifikoval "kandidátny biomarker" prítomný v nosohltane. Jeho hladina je dôležitá pre predpoveď ďalšieho priebehu choroby a riziká cytokinového šoku, čo je život ohrozujúci stav.

Kmoch uviedol, že sa počas výskumu podarilo rýchlo vyšetriť 2000 ľudí, z ktorých polovica bola pozitívna. Nakazených potom sledovali. Ľudia s nízkou hladinou daného biomarkeru prešli ochorením bez väčších ťažkostí. Chorí, u ktorých bola vysoká, však mali horší až ťažký priebeh. Detailnejšie informácie o metóde dnes zástupcovia UK kvôli rozpracovanej žiadosti o patent neoznámili.

Cena za test by sa nemala výrazne zvýšiť

Kmoch zdôraznil, že po zistení hrozby ťažkého priebehu by mohli byť dotyčnému včas podané napríklad monoklonálne protilátky alebo vhodné lieky zabraňujúce zhoršeniu choroby. Na výskume tím z UK spolupracoval s Thomayerovou nemocnicou v Prahe, nemocnicou v Uherskom Hradišti a laboratóriami. Súčasnú cenu testu na covid-19 by podľa UK využitie metódy výrazne nezvýšilo. Rektor Univerzity Karlovej Tomáš Zima uviedol, že univerzita nemá informácie o tom, že by bol v zahraničí podobný postup využívaný.

"Sme schopní (...) v priebehu niekoľkých týždňov začať obmedzene vyrábať tu túto súpravu, s tým že lekárom poskytneme relevantnú informáciu o stave pacienta," uviedol Michal Pohludka, konateľ firmy GeneSpector Innovations, ktorá má projekt na starosti. Podľa Pohludku prebiehajú rokovania s priemyselnými partnermi ohľadom rozšírenia výroby, ktorá by umožnila poskytnúť inovatívny test do laboratórií "čo najskôr". V minulom roku UK predstavila tiež vlastný test pre diagnostiku covidu-19 a dvoch typov chrípky, aj na jej vývoji pracoval Kmochov tím.