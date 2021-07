Pozor na nové ohniská KORONAVÍRUSU: Letné párty a diskotéky! Prudké šírenie nákazy medzi mládežou

BRATISLAVA/PRAHA - Oslavy, párty, návštevy diskoték - to všetko neodmysliteľne patrí k letným radovánkam, dovolenkám a prázdninám. V súčasnosti sa však práve tieto miesta stávajú ohniskami nákazy koronavírusu. Holandsko, kde dochádza k prudkému vzostupu počtu infikovaných, sa už v rámci sprísnenia opatrení rozhodlo zatvoriť nočné kluby. Český minister zdravotníctva vyzval na prísnejšie kontroly v takýchto podnikoch. V Thajsku zase pokutovali účastníkov nelegálneho večierka. Odborníci volajú po opatrnosti a očkovaní aj mladých ľudí.

Výskum škótskej Labouristickej strany varuje, že koronavírus sa šíri medzi deťmi v krajine „neuveriteľne znepokojujúcim“ tempom. Hospitalizácie osôb mladších ako 18 rokov v júni dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku pandémie. U detí vo veku od dvoch do štyroch rokov bolo medzi 10. a 30. júnom v priemere 4,7 príjmov za týždeň. U osôb vo veku od 5 do 11 rokov išlo o 6,7 príjmov týždenne, zatiaľ čo u detí vo veku od 12 do 17 rokov to bolo 5,7 príjmov. Labouristi žiadajú, aby sa zvýšilo tempo očkovania a skrátil sa čas medzi podaním prvej a druhej dávky vakcíny na štyri týždne, čím sa má spomaliť prenos vírusu. Hovorkyňa strany pre zdravotníctvo Jackie Baillieová uviedla, že tieto dáta naznačujú, že netreba strácať čas.

Španielsko

Viac ako 800 študentov z rôznych oblastí Španielska, ktorí v polovici júna oslavovali koniec štúdia na ostrove Malorka, sa nakazilo koronavírusom. Predpokladá sa, že mnohí z infikovaných študentov cestovali rovnakým trajektom z Valencie na Malorku. Do styku spolu prichádzali aj počas pobytu na ostrove. Stovky ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu, museli ísť do karantény.

Katalánsko minulý utorok oznámilo, že opätovne zavedie epidemiologické reštrikcie, ako napríklad obmedzenia týkajúce sa nočného života. Tamojšie úrady sa tak rozhodli v snahe dostať pod kontrolu narastajúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom, a to najmä medzi mladými nezaočkovanými ľuďmi.

Hovorkyňa katalánskej vlády Patrícia Plajová uviedla, že budú zatvorené nočné kluby. Zároveň dodala, že na podujatiach na vonkajšom priestranstve poriadaných pre viac ako 500 ľudí bude potrebné preukázať sa buď negatívnym testom na COVID-19, alebo dokladom o absolvovaní očkovania.

Niekoľko menších španielskych regiónov v ostatných dňoch v reakcii na nárast nových prípadov infekcie znovu obmedzilo spoločenský život. Autonómne spoločenstvo Navarra na severovýchode Španielska napríklad posunulo zatváracie hodiny nočných klubov z 03.00 h ráno na 01.00 h. Región Kantábria zase úplne zrušil nočný život vo viacerých mestách.

V 47-miliónovom Španielsku je dosiaľ oboma potrebnými dávkami proticovidovej vakcíny zaočkovaných niečo vyše 40 percent obyvateľov, čo predstavuje v rámci európskych krajín jednu z najvyšších úrovni vakcinácie obyvateľstva. Miera úplnej zaočkovanosti je tam však výrazne nižšia pri mladých ľuďoch vo veku 20-29 rokov, z ktorých je zaočkovaná len desatina.

Holandsko

Holandská vláda kvôli prudko rastúcemu počtu nakazených koronavírusom opätovne zaviedla niektoré reštrikcie. V krajine sa infekcia šíri hlavne medzi mladými ľuďmi, preto sa opatrenia týkajú najmä nočného života. Od soboty sa opäť zatvoria diskotéky a nočné kluby, bary môžu byť otvorené maximálne do polnoci, oznámil v piatok premiér Mark Rutte.

"Nie je to žiadna zábava, ale je to nutné," komentoval rozhodnutie vlády Rutte. "Všetko ukazovalo na pohodové leto - a my v neho stále dúfame - ale slnko teraz zakryl mrak," dodal.

Opatrenia majú zatiaľ platiť najmenej do 13. augusta a dotknú sa aj niektorých veľkých akcií. Tie, ktoré neponúkajú miesta na sedenie a neumožňujú dodržiavať bezpečný odstup, sa nebudú smieť konať.

Holandsko väčšinu koronavírusových reštrikcií zrušilo 26. júna, kedy ubúdalo nových prípadov infekcie a zhruba dve tretiny populácie dostali najmenej jednu dávku vakcíny. S otvorením barov, reštaurácií a nočných klubov však denný prírastok nakazených vystúpil na najvyššiu hodnotu za posledné mesiace. Asi tri štvrtiny nových prípadov v Holandsku sú medzi mladými ľuďmi a viac ako polovica pripadá na nákazlivejší variant delta, uviedol holandský minister zdravotníctva Hugo de Jonge.

Česko

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch chce kvôli nárastu počtu nových prípadov koronavírusu viac kontrol dokumentov o bezinfekčnosti v kluboch. Požiada o ne hygienikov a políciu, povedal v rozhovore pre irozhlas.cz. Epidemická situácia sa podľa neho zhoršuje hlavne v Prahe, čiastočne v Stredočeskom a Plzenskom kraji. Najväčší nárast je vo vekovej skupine 16 až 20 rokov.

"Situácia sa zhoršuje v Prahe, čiastočne v stredných Čechách a trochu v Plzenskom kraji. Je ale potrebné povedať, že sú to primárne ľudia okolo 16 až 20 rokov. Nie sú zaočkovaní a majú najviac kontaktov. Po škole si skrátka užívajú prázdniny," opísal Vojtěch.

Objavili sa podľa neho znovu tiež nákazy v pražských nočných kluboch. Pred rokom hygienici spojili s ohniskom v klube Techtle Mechtle viac ako 160 prípadov v niekoľkých krajoch. Nedávno riešili podobný prípad aj v Holandsku. Vojtěch preto požiadal hygienikov, aby sa na kontroly klubov zamerali. "Povedal som pani hlavnej hygieničke, aby sa spoločne s políciou zamerali na kontroly, či aj v nočných kluboch ľudia dodržiavajú povinnosť, že musia mať certifikáty," dodal.

Česko dokonca zvolilo aj novú formu stimulu pre mladých. "Vieme, že najväčší problém, kde je najmenšia zaočkovanosť, je mladšia generácia, sú to ľudia od 16 do 30 rokov. Voľba výhier je tak cielená na túto generáciu, ale samozrejme môže prísť ktokoľvek," vysvetlil Vojtěch. Raz týždenne sa u očkovaných bude losovať o mobilný telefón iPhone 12, raz denne o tenisky Converse alebo poukazy na hernú platformu Steam. Ceny do súťaže zabezpečilo ministerstvo zdravotníctva.

Tunisko a Thajsko

Tuniské úrady zaviedli v hlavnom meste Tunis čiastočný lockdown, snažia sa tak znížiť rekordné denné počty koronavírusovej nákazy a úmrtí. Oslavy, párty, športové a kultúrne podujatia aj verejné modlitby sú na základe týchto opatrení do 14. júla zakázané v metropole Tunis a jeho okolí. Podobné opatrenia platia aj v pobrežných mestách Súsa a Munastír. Nové obmedzenia zahŕňajú aj nočný zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h nasledujúceho dňa a tiež zákaz podávať jedlo v kaviarňach a reštauráciách, s výnimkou vonkajších priestorov alebo donášky.

Úrady v thajskom hlavnom meste Bangkok s viac ako desiatimi miliónmi obyvateľov zaviedli v pondelok prísnejšie epidemiologické opatrenia, ktoré zahŕňajú aj nočný zákaz vychádzania. Dôvodom je najnovší nárast v počte prípadov nákazy koronavírusom, ktorý spôsobujú varianty delta a alfa, informovala agentúra AFP. V Bangkoku, kde začal platiť zákaz vychádzania v čase od 21:00 h do 4:00 h, vznikli na viacerých miestach policajné kontrolné stanovištia. Zhromaždenia sú obmedzené na maximálne päť ľudí a verejná doprava je v prevádzke do 21.00 h.

Nie všetci si však z vládnych obmedzení robia ťažkú hlavu, no potom musia rátať aj s dôsledkami. Viac ako sto účastníkov večierka v bare na populárnom thajskom ostrove v provincii Surat Thani, vrátane 89 cudzincov, dostalo minulý týždeň podmienečný trest odňatia slobody a pokutu za porušenie národných obmedzení kvôli koronavírusu. Cudzinci pochádzali z viac ako 10 krajín vrátane USA, Veľkej Británie, Ruska, Švajčiarska a Dánska. Každý účastník dostal pokutu 4000 bahtov (cca 105 eur) a hrozí im mesiac väzenia, ak sa nasledujúci rok dopustia ďalšieho priestupku. Thajský organizátor a dvaja thajskí barmani dostali každý pokutu 10-tisíc bahtov (cca 260 eur) plus podmienku na dva roky.