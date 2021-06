VIDEO Rybár porcoval rybu, keď v jej žalúdku narazil na neskutočný objav

USA - Krátke video publikované na TikToku zachytáva rybára v člne, ako sa snaží naporcovať rybu. Najskôr vyreže veľký kus a následne sa pustí do vnútorností. Jeho úlovok bol však tentokrát špeciálny. Vo vnútri ryby sa totiž ukrývalo bizarné prekvapenie.

Zábery zachytávajú dvoch mužov počas rybačky. Jeden z nich krája rybu, keď v jej bruchu objaví niečo skutočne prekvapivé. Nachádzala sa tam totiž neotvorená fľaša whisky značky Fireball. Nie je známe, kde rybári lovili, no ich video obletelo takmer všetky sociálne siete. Užívatelia TikToku špekulovali, či sú zábery skutočné a či mohla ryba skutočne zjesť celú fľašu alkoholu.

Niektorí si myslia, že rybári po vytiahnutí ryby na palubu pravdepodobne fľašu strčili do jej tela. V skutočnosti ale podobné nálezy nie sú ničím neobvyklým. Oceánske živočíchy totiž často prehĺtajú rôzne predmety a nie vždy to musia byť plastové odpadky. Napríklad začiatkom toho roku sa biológovia z organizácie Fish and Wildlife Research Center na Floride zľakli neobvyklého objavu v žalúdku basy veľkej. Našli tam malú korytnačku, ktorá bola stále nažive a v úplnom poriadku.