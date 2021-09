FOTO Rybári vytiahli zo Stredozemného mora podivného tvora s tvárou prasaťa

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

RÍM - Vo vode vyzerá ako každý iný žralok - je to rýchly, mrštný lovec so štíhlou, ostro vystupujúcou chrbtovou plutvou na chrbte. Ale stačí sa mu pozrieť zblízka do tváre a jeho rypák akoby priamo inšpiroval piktogram prasiatko, napísal portál Live Science.