FOTO Rybár ulovil čudnú rybu, keď otvoril jej ústa, ostal v šoku: Naozaj nechutný nález!

KAPSKÉ MESTO - Šokovaný rybár našiel v ústach svojho úlovku niečo, z čoho naskakuje husia koža. Išlo o parazita, ktorý sa bežne dostáva do organizmu rýb a požiera im jazyk. Mladík sa až neskôr dozvedel, že sa mu podarilo spraviť vôbec prvú fotodokumentáciu tohto druhu parazita.

Takmer trojkilová ryba sa stala obeťou parazita známeho ako Cymothoa springbok. Zistil to až 27-ročný Don Marx z juhoafrického Kapského mesta. Keď otvoril kaprie ústa, zbadal v nich obrovského cudzopasníka. Zdalo sa, že zdanlivo modrooký parazit v detailnom zábere hľadí priamo do objektívu fotoaparátu.

Zdroj: profimedia.sk

Cymothoa springbok vstupuje do rýb cez žiabre, potom sa presunie k oblasti jazyka, ktorý uhryzne, preruší prívod krvi a spôsobí tak jeho rozpad. Následne funkciu jazyka sám nahradí. "Keďže som morský vedec a lovím už odmalička, videl som už kopec parazitov žijúcich v rybách a žralokoch," uviedol Don, ktorý študuje ochranu morí. Nič ho vraj ale nemohlo pripraviť na chvíľu, keď otvoril ústa kapra a uvidel "modrookého mimozemšťana s fúzami, ktorý na neho zízal".

Zdroj: profimedia.sk

Mladík vedel, že o konkrétnom druhu parazita existuje len veľmi málo informácií, preto sa svoj úlovok rozhodol poriadne zdokumentovať. Fotografiu neskôr zaslal profesorovi Nicovi Smitovi, ktorý parazita identifikoval ako novoobjavený druh. Ide o druh izopodov, kedy sa parazit rodí ako muž. Obvykle sa necháva unášať oceánom a hľadá hostiteľskú rybu, ktorej sa dostane do organizmu. Následne sa pripája k žiabrovým oblúkom, kým nie je dosť starý na to, aby zmenil pohlavie na ženské. Potom sa presunie k jazyku, kde sa živí krvou a sliznicami bohatými na živiny od hostiteľa.

"Ryba stráca kvôli parazitovi krv, inak ale nedochádza k žiadnemu ďalšiemu poškodeniu a parazit by sa z rýb nemal odstraňovať, pretože by to spôsobilo smrť ryby v dôsledku straty krvi," upresnil Don. Parazit údajne zahynie v momente, keď zahynie jeho hostiteľ.