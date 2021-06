Šéf Pfizeru prehovoril, kedy sa skončí pandémia KORONAVÍRUSU: Dobré aj zlé správy

Po viac ako roku všetci netrpezlivo čakáme, kedy sa naše životy vrátia do normálu a populácia sa dostane do stavu kolektívnej imunity. S narastajúcim počtom zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 sa množia aj prognózy odborníkov o tom, kedy sa situácia ustáli a pandémiu dostaneme pod kontrolou. Generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla predpokladá, že sa šírenie infekcie zastaví do konca budúceho roka za predpokladu, že bude k dispozícii dostatok očkovacích látok vo všetkých krajinách. "Myslím si, že celý svet bude mať do konca roku 2022 dostatočný dávok vakcín na ochranu všetkých," uviedol 16. júna počas konferencie CNBC Evolve Global Summit.

Bourla sa však domnieva, že vyspelý svet sa vráti do normálu ešte skôr a situácia sa znormalizuje už do konca tohto roka. Podľa neho väčšina doterajších dávok vakcíny Pfizer smerovala do rozvinutých krajín, ktoré si ich objednali vopred. Očakáva, že na jeseň tohto roku budú zaslané ďalšie dávky do chudobnejších častí sveta.

Podľa denníka The Wall Street Journal sa firmy Pfizer a BioNTech už zaviazali poskytnúť rozvojovým krajinám v priebehu nasledujúcich osemnástich mesiacov dve miliardy dávok vakcín. Počas májového Summitu o zdraví, ktorý sa konal v Ríme, Bourla informoval, že jedna miliarda z týchto dávok bude dodaná v tomto roku a druhá v priebehu toho budúceho. "Dúfame, že to pomôže zachrániť ešte viac životov po celom svete," dodal.