KORONAVÍRUS Odborníci varujú pred rizikom zápalu srdca po očkovaní týmito vakcínami!

NEW YORK - Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok pridal varovanie k vakcínam proti koronavírusu od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna pre zvýšené riziko vzniku myokarditídy, čiže zápalového ochorenia srdcového svalu a perikarditídy, zápalového ochorenia osrdcovníka po vakcinácii. Informovala o tom agentúra Reuters.

Aktualizované varovanie pred vznikom neželaných vedľajších účinkov vakcinácie spomenutými mRNA očkovacími látkami - najmä po podaní druhej dávky - regulačný úrad prijal po rozsiahlom preskúmaní informácií a diskusiách odborníkov z Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré prebehli v stredu. Ako uviedol FDA, zriedkavé symptómy uvedených zápalových ochorení srdca môžu nastať do niekoľkých dní po očkovaní.

Do 11. júna bolo do systému VAERS, ktorý zhromažďuje nepriaznivé účinky po očkovaní, nahlásených viac ako 1200 prípadov myokarditídy a perikarditídy. Častejšie sa vyskytovali u mužov než u žien, a to týždeň po podaní druhej dávky vakcíny. Hospitalizovaných bolo v tejto súvislosti 309 pacientov mladších ako 30 rokov, pričom 295 z nich medzičasom z nemocnice prepustili. Celkovo bolo v USA aplikovaných zhruba 300 miliónov dávok mRNA vakcín.