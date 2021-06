Bombastické odhalenie vedcov: Opatrenia proti šíreniu KORONAVÍRUSU pomohli vyhubiť inú pliagu

Vedecké skúmania z posledných mesiacov naznačujú, že opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu sa prejavili v prudkom poklese počtu prípadov chrípkových ochorení. Nosenie rúšok, sociálna izolácia a častejšie umývanie rúk sa odzrkadlili aj v zníženej mutácii vírusov, pričom najnovšie zistenia naznačujú, že niektoré z nich dokonca vyhynuli. Podľa správy zverejnenej na portáli venovanom zdraviu STAT nebol od marca 2020 do žiadnej medzinárodnej databázy na sledovanie vývoja vírusu chrípky pridaný vírus zo skupiny H3N2. Rovnako sa situácia vyvíjala aj v súvislosti s jednou z dvoch línií vírusov chrípky B, známych ako B/Yamagata. Takéto zistenia predpokladajú dve teórie - buď zvýšená pozornosť a starostlivosť zameraná na pandémiu neumožnila detekovať kmene kvôli nedostatočnému testovaniu, alebo kmeň vyhynul v dôsledku pandemických opatrení. "Myslím si, že vyhynul. Ale svet je veľké miesto," poznamenal biológ Trevor Bedford zo Strediska Freda Hutchinsona v Seattli.

Zdroj: Getty Images

Chrípkový vírus môže mať rôzne formy. Existujú štyri typy: A, B, C a D. Ľudské chrípkové vírusy A a B sa zvyčajne spájajú s chrípkovou sezónou a vírusy A spôsobujú chrípkové pandémie. Delia sa na podtypy založené na dvoch proteínoch na povrchu vírusu - hemaglutinín (H) a neuraminidáza (N). Napríklad H3N2 súvisí s vírusom chrípky A s hemaglutinínovým podtypom 3 a neuraminidázou podtypu 2. Môžu sa tiež deliť na ďalšie podtypy. Chrípkové vírusy B nemajú podtypy, ale táto skupina je rozdelená do dvoch línií - B/Victoria a B /Yamagata.

Zdroj: Getty Images

Pri vývoji sezónnej chrípky musia vedci predpokladať, aký chrípkový kmeň spôsobí problémy počas nasledujúcej sezóny. Pomocou monitorovacích centier vo viac ako sto štátoch po celom svete používajú modely na definovanie kmeňov, ktoré aktuálne kolujú a predpokladá sa o nich, že sa začnú najviac šíriť, keď udrie sezóna. Je to zložitý proces a vedci už niekoľkokrát v minulosti nesprávne odhadli, akým smerom sa bude chrípkový vírus uberať. Práve vírusy H3N2 sú obzvlášť rozmanité a rýchlo mutujú, čo znamená, že proces odhadu každého kmeňa je mimoriadne zložitý. Ak však tento vírus počas pandémie skutočne "ubral" na svojej rozmanitosti, mohlo by to v budúcnosti uľahčiť proces vývoja vakcíny. Na definitívne závery týkajúce sa zoslabnutých a zaniknutých kmeňov musí ale odborná verejnosť ešte počkať.