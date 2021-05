Bývalá snoubordistka (34) pobúrila FOTKOU, ako dojčí svojho syna: Keď to uvidíte...uf

Tridsaťštyriročnú bývalú snoubordistku doteraz všetci vnímali najmä ako úspešnú športovkyňu. Pred pár rokmi priniesla zo zimnej olympiády zlatú medailu, teraz však ľudí zamestnáva najmä diskusia o jej príspevku na Facebooku. Záber, ktorý ju zachytáva, ako robí polonahá stojku na hlave a zároveň dojčí svojho sya, totiž spustil lavínu protichodných komentárov. Prevažujú najmä negatívne komentáre, viacerí sa Torah pýtajú, či takto dojčí bežne. "To, že som sa stala matkou, vo mne niečo rozpútalo. Je to hlboko duchovné. Je to surové. Je to divoké. Je to čisté," napísala.

Na margo poburujúcich reakcií neskôr uviedla, že to bolo len z čistej zábavy a išlo o oslavu zväzku medzi matkou a dieťaťom. Brightová vraj dokáže pochopiť, že nie každému je niečo také po chuti, ale ona nad tým veľmi nepremýšľa. "Matky, musíme sa navzájom povzbudzovať, pretože materstvo je krásne," obracia sa na iné ženy rodičky.

Realita je ale podľa nej taká, že ženy sú jediné, kto vie, aké sú tieto chvíle niekedy náročné. "Musíme si navzájom kryť chrbát. Neporovnávať sa a neposudzovať, aj keď každá premýšľa inak." Svoj príspevok bývalá úspešná športovkyňa ukončila otázkou: "Naozaj si niekto myslel, že takto dojčím?"