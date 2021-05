Susedovi vadí kikiríkanie kohúta: Neuveríte, čo žiadal od jeho majiteľky farmárky

BERLÍN - Chovateľka kohúta Karin Pfeiferová-Rockenfellerová rozhnevala svojho suseda, ktorý žiadal, aby bol vták na noc zatvorený vnútri a nerušil tak nočný kľud. To ale farmárka odmieta a dokonca spustila petíciu, ktorou chce dosiahnuť vyhlásenie zvukov vidieka za národné dedičstvo, ktoré je potrebné chrániť, napísal denník The Times.

„Chcem to dotiahnuť až do konca. Bývam tu už 30 rokov a toto je poľnohospodárska oblasť. Ak je môj sused citlivý na zvuky, tak si má presťahovať posteľ alebo si dať štuple do uší,“ hovorí farmárka z dediny Abtweiler z nemeckej spolkovej krajiny Porýnie-Falcko. Spor bude prejednávať súd v spádovom meste Bad Sobernheim.

Jadrom sporu je kohút a jeho skoré ranné kikiríkanie. Sused žiadal, aby ho Pfeiferová-Rockenfellerová na noc zatvárala do zvukotesnej miestnosti, tá to ale odmieta. Pre kohúta by podľa nej mohol byť pobyt v miestnosti nezdravý kvôli riziku prehriatia organizmu. Spor nemieni vzdať aj kvôli tomu, že keby zvuky nevydával kohút, mohol by si sused sťažovať trebárs na erdžanie koní alebo bľakot oviec. Farmárka na svoj pozemok pozvala televízny štáb a nechala zmerať hlasitosť kikiríkania kohúta. Merania ukázali pri hranici pozemkov hlasitosť asi 70 decibelov, čo je o niečo tichší zvuk než vydáva vysávač.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Podobné spory sa vyskytli aj v minulosti

Pfeiferová-Rockenfellerová dokonca plánuje bojovať za zákon o ochrane zvukov vidieka po vzore Francúzska. Francúzsky parlament takýto zákon schválil tento rok v januári, a to na základe niekoľkých súdnych sporov z minulých rokov, ktoré viedli rekreanti či prisťahovalci z miest s pôvodnými obyvateľmi francúzskeho vidieka. Asi najviac pozornosti sa dostalo kauze kohúta Maurica. Jeho ranné kikiríkanie rušilo pár dôchodcov počas pobytu na ich vidieckom sídle. Obrátili sa preto na súd. Ten však predvlani rozhodol, že Mauric smie ďalej kikiríkať.

Podobné spory zažilo aj Nemecko. V roku 2019 napríklad po piatich rokoch skončil spor bavorskej farmárky s obyvateľom mestečka Holzkirchen, ktorý sa sťažoval na príliš hlučné zvonce jej kráv. Súd jeho sťažnosť nakoniec zamietol.