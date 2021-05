Muž už svojej partnerke nemôže dôverovať: Dôvod vás zarazí!

Na Reddite sa objavil príspevok nemenovaného 28-ročného muža, ktorý čitateľov poprosil o radu do vzťahu. Vo svojom príspevku opísal nedávnu diskusiu, ktorú viedol so svojou 27-ročnou partnerkou. Boli spolu 18 mesiacov a on vedel, že jeho priateľka mala dvoch bývalých priateľov a dve bývalé priateľky.

„Jej bývalá priateľka nie je vôbec atraktívna. Mojej priateľke by som dal 8 alebo 9 z 10 a vždy vyzerá úžasne, takže ma prekvapilo, že by tak dlho chodila s niekým, kto tak vyzeral, ale dobre. Hovorí, že (jej bývalá priateľka) bola/je milý človek a ja jej verím a viem, že krása je v očiach pozorovateľa, len som si predstavoval niečo iné,“ vysvetlil chlapík na Reddite.

Zo zvedavosti svoju priateľku požiadal, aby mu ukázala facebookové fotografie jej ďalších bývalých priateľov a priateliek. „Jeden bývalý priateľ vyzerá ako vychrtlý tínedžer, druhý má skutočne veľkú tvár a divné zuby a druhá expriateľka má veľkú nadváhu,“ skonštatoval v príspevku.

„Priateľka si všimla, že som zarazený, veľmi sa urazila a povedala, že chodí s ľuďmi podľa toho, ako sa s nimi cíti, a nie ako vyzerajú a ako veľmi je pre ňu príťažlivá osobnosť, a súhlasím s tým, že to sú dôležité veci. Ale povedal som, že teraz sa cítim neisto v súvislosti so svojím vlastným vzhľadom, pretože ma nazýva pekným alebo mi hovorí, že vyzerám dobre, ale teraz jej neverím,“ uviedol muž.

Po tejto diskusii údajne vie, že štandardy jeho priateľky nie sú také vysoké, ako si doposiaľ myslel. Muž v príspevku tiež prezradil, že až do tohto momentu bol hrdý, že chodí s niekým takým pekným, ako je jeho priateľka, ale teraz to preňho nič neznamená. Obrátil sa preto na ďalších používateľov Redditu s otázkou, či sa nechová ako hlupák.

„Znie to, akoby si bol skutočne atraktívny. Môžem povedať, že tvoja priateľka, ktorá mimochodom znie rozkošne, chodila s ostatnými ľuďmi kvôli ich osobnosti, ale rozhodla sa s tebou randiť pre tvoj vzhľad. Ktorý musí byť úžasný, aby vyrovnal skutočnosť, že si hlupák,“ napísal jeden z čitateľov. „Znie to, akoby vám chodenie s niekým, o kom si myslíte, že je fyzicky veľmi príťažlivý, posilňovalo ego, čo znamená, že ste si to mysleli aj o sebe. Toto je váš problém, nie jej problém,“ dodal ďalší.