VIDEO Hnevá vás, že vám doma hynú rastliny? Mladík (31) zverejnil trik, ako sa dajú oživiť

Tridsaťjedenročný Armen z Rhode Island prišiel s ľahkým trikom po tom, ako hľadal spôsob, ako dobre využiť svoje vypadnuté vlasy. Vzal zvyšky prameňov zo svojej kefy na vlasy, aby zistil, čo by sa stalo, keby ich vložil do pôdy svojich rastlín.

Vzal dve rastliny, k jednej pridal vlasy a k druhej nie. Bol šokovaný, keď v priebehu niekoľkých týždňov videl, ako tá s vlasmi rastie rýchlejšie a vyššie v porovnaní s tou druhou. „Každý deň skúmam spôsoby, ako zjednodušiť každodenný život a znova využiť veci, ktoré bežne mávame,“ povedal Armen, ktorý v súčasnosti žije v Dánsku. Väčšina jeho nápadov sa deje spontánne. Inak to nebolo ani v tomto prípade.

„Zobudil som sa a umyl si vlasy, a keď som sa pozrel na kefu na vlasy, spýtal som sa sám seba, či je niečo, na čo by sa dali vlasy použiť. Aj keď sa to spočiatku zdalo trochu bláznivé, zistil som, že vlasy sú bohaté na dusík,“ prezradil Armen. Vedel, že dusík je pre rast rastlín rozhodujúci, preto si myslel, že by to pre jeho rastlinky mohlo fungovať. „Vtedy som sa rozhodol urobiť experiment: dve rovnaké rastliny (v rovnakom štádiu rastu) s rovnako kvalitnou pôdou. V jednom z nich som však zakopal klbko vlasov vedľa stonky rastliny. Počas nasledujúcich šiestich týždňov rastlina s vlasmi zakopanými rástla rýchlejšie a vyššie ako tá bez,“ opísal svoj experiment.

Zdroj: YouTube/Jam Press

Následne experimentoval s ďalším sadom a výsledok bol rovnaký. „Úprimne povedané, bol som trochu prekvapený, ako rýchlo som videl výsledky, pretože biodegradácia vlasov môže chvíľu trvať. Ale bol som nadšený,“ dodal Armen.

Svoje video experimentu publikoval na sociálnych sieťach. Na TikToku bolo video prehraté viac ako 28.000-krát. Väčšina jeho fanúšikov je týmto trikom doslova unesená. „O môj bože, domáce hnojivo, áno, prosím,“ poznamenal jeden z divákov.