Opitý muž (†51) sa išiel vymočiť do mora: Hrôzostrašné ZÁBERY z pláže! Napadol ho a zabil žralok

Zdroj: YouTube/TV JC/TV Clube PE

RIO DE JANEIRO - Opitému mužovi v Brazílii sa stal osudným nápad ísť sa vymočiť do mora. Táto bežná praktika totiž mala tentoraz tragické následky. Marcelo Rocha Santos podľahol zraneniam po útoku žraloka, hoci do vody vošiel iba do pol pása. Po prevoze do nemocnice už lekári mohli iba skonštatovať jeho smrť.