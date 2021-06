Astronómovia odhadli, odkiaľ by mimozemšťania mohli pozorovať Zem

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Mimozemskí pozorovatelia mohli za posledných 5000 rokov pozorovať Zem zo 1715 hviezdnych systémov nachádzajúcich v našom kozmickom susedstve. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v stredu vo vedeckom časopise Nature, v ktorej astronómovia vypracovali užší zoznam svetov s dobrými predpokladmi na to, aby ich prípadní obyvatelia spozorovali život na našej planéte, uviedli denník The Guardian a agentúra AP.