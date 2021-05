VIDEO Skúška svadobného mejkapu dopadla katastrofálne: Nevesta pozrela do zrkadla a... uf!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Svadba je nepochybne udalosť, ktorú si minimálne ženích s nevestou chcú pamätať do konca svojho života. Nemusí to tak ale byť v prípade, že sa niečo pokazí. Príkladom je mladá žena, ktorá sa na TikToku podelila s hrôzostrašným svadobným mejkapom.