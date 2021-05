Inžinierka predviedla TOP trik, ako vyrátate percentá z hlavy za pár sekúnd

Strojná inžinierka Tanya Zakowichová zverejňuje na TikToku videá pod menom @pinkpencilmath a vysvetľuje jednoduché metódy na vypracovanie najrôznejších problémov vrátane dlhého delenia a uhlov. Ľudí zaujali najmä dve Tanyine videá, na ktorých ukazuje, ako sa dá vypočítať akékoľvek percento. „Tu je jednoduchý trik na výpočet percent,“ uvádza Tanya v úvode videa.

„Zoberme si 16 % z 24. Najprv rozložte 16 % na 10 %, 5 % a 1 %. Teraz 10 % z 24, a teda posuniete čiarku o jedno desatinné miesto, čo je 2,4. 5 % je polovica z 10, takže polovica z 2,4 je 1,2. Potom 1 % z 24, pričom posuňte dve desatinné miesta a vyjde vám 0,24. Teraz všetko spočítajte a získate 3,8,“ vysvetlila Tanya.

Vo svojom druhom videu ukazuje, ako nájsť 30 % zo 70. Začína vysvetlením, že obe čísla majú nuly, takže jediné, čo musíte urobiť, je vyčiarknuť nuly, zobrať zvyšky a vynásobiť ich. V tomto prípade by ste teda vynásobili 3 x 7, čo je 21. Preto 30 % zo 70 je 21.

Jej pôvodné video si pozrelo viac ako 300 000 ľudí, pričom získalo viac ako 31 000 pozitívnych reakcií. Stovky ľudí tiež komentovali video, aby sa podelili o svoje myšlienky. „Ďakujem pekne, pomôže mi to robiť veci rýchlejšie!“ poznamenal jeden z divákov. „Ide ti to skvele! Ďakujem,“ uviedol ďalší. „Je to oveľa lepšie ako to, čo som robil,“ priznal iný divák.