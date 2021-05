KORONAVÍRUS Na očkovanie lákajú ľudí parádnymi odmenami! Nechali by ste na nalákať?

NEW YORK - Nechajte sa v deň zápasu očkovať na štadióne klubu New York Yankees alebo New York Mets a lístky na bejzbal sú vaše. Takú ponuku dal v stredu Newyorčanom guvernér štvrtého najľudnatejšieho štátu USA Andrew Cuomo. Ide o jednu z niekoľkých nových iniciatív, ktoré majú motivovať Američanov k tomu, aby sa nechali zaočkovať proti covidu-19.

Politici na lokálnej a štátnej úrovni akcie propagujú v čase, kedy v USA rýchlo klesá tempo očkovania, zatiaľ čo prieskumy ukazujú, že značná časť obyvateľov vakcinácii stále nie je naklonená. Od polovice apríla priemerný počet novo vyočkovaných dávok klesol z viac než 3,3 milióna denne na menej než 2,2 milióna a úrady na všetkých úrovniach hľadajú spôsoby, ako zdvihnúť dopyt. "Keď si necháte vpichnúť vakcínu, dajú vám zadarmo lístok na zápas," zhrnul guvernér Cuomo podmienky akcie, ktorá sa týka dvoch najväčších bejzbalových tímov New Yorku.

Zdroj: TASR/AP/Eric Gay

Denník The New York Times vysvetľuje, že štadióny týchto klubov sú aktuálne využívané aj ako vakcinačné centrá, pričom pre obdržanie lístka sa musí človek na jednom z nich nechať očkovať v deň, kedy sa tam hrá zápas. "Ak je ten zápas vypredaný, môžete prísť ďalší večer. Pôjdete na zápas, ktorý si vyberiete," podotkol riaditeľ New York Yankees Randy Levine.

Inde lákajú iniciatívami typu "injekcia a pivo". Každý obyvateľ New Jersey, čo v máji dostane prvú dávku vakcíny a vezme svoj vakcinačný preukaz do jedného z pivovarov, tam dostane pivo zdarma, oznámil v pondelok guvernér New Jersey Phil Murphy. Pri tejto príležitosti informoval o viac než desiatich výrobcoch piva zapojených do projektu.

Zdroj: Getty Images

V metropole Washington je ohlásená akcia len jednodenná a vzťahovala sa iba na tých, ktorí sa prišli vo štvrtok poobede zaočkovať do Kennedyho umeleckého centra neďaleko Bieleho domu. Rovnako ako v prípade newyorských štadiónov sa tam používala vakcína od firmy Johnson & Johnson, aby nebolo nutné plánovať termín pre podanie druhej dávky. O potrebe podobnými spôsobomi motivovať váhajúcich Američanov hovoril i prezident Joe Biden, keď avizoval novú fázu vakcinačnej kampane. "Spolupracujeme s veľkými firmami, ako sú obchody s potravinami, aby poskytovali špeciálne akcie, napríklad zľavy pre zákazníkov, ktorí sa prídu do obchodu nechať očkovať," uviedol.