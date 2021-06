VIDEO Prahu zachvátilo nákupné šialenstvo: Rady kvôli otvoreniu nového obchodu známej značky!

Pre zákazníkov bol na Václavskom námestí pripravený vyhradený priestor, rad koordinovali pracovníci bezpečnostnej agentúry. Prvé pred predajňu dorazili dve staršie ženy a muž, prišli nakúpiť predovšetkým detské oblečenie. Írsky reťazec poznajú zo zahraničia, vedia, že v ňom možno nakúpiť tovar za nízke ceny.

Prví čakajúci povedali, že pred novú predajňu dorazili okolo 07.30 h. "Čakal som, že tu budú mladí. Pani bola jednička, ja som dvojka," uviedol muž, ktorý prišiel z Liberca. Ďalšie dve ženy, ktoré prišli medzi prvými, boli obe z Prahy. Primark predtým navštevovali v Drážďanoch a vo Viedni, sú rady, že teraz už nebudú musieť takto ďaleko cestovať, povedali.

Zdroj: YouTube/ Bà Nana

Ľudia vo fronte príliš nedodržiavali bezpečné odstupy a len málokto mal nasadené rúško. Čakajúci v rade raňajkovali, personál neďalekého hotela medzi nich vyrazil predávať balenú vodu. Na nákupy vyrazili tiež pani Ivana a Štěpánka. "Do pražského Primarku som sa tešila celý rok, mal sa otvárať už vlani," povedala pani Ivana, ktorá dorazila s matkou Štěpánkou. "Ja som sa veľmi netešila, ale dcéra ma vytiahla. Toľko ľudí som nečakala," dodala pani Štěpánka. Primark poznajú hlavne z Rakúska a Anglicka, sú zvedavé, aké budú v Prahe ceny.

Zdroj: YouTube/ Bà Nana

Prvý Primark v Česku sa nachádza v novo postavenom polyfunkčnom dome, tzv. The Flow Building, ktorý stojí na rohu Václavského námestia a Opletalovej ulice. Obchod sa rozkladá na troch poschodiach. Kvôli pandémii koronavírusu firma začatie prevádzky niekoľkokrát odložila. Pôvodne sa s ňou počítalo už vlani v máji.

Predajňa s plochou 4600 metrov štvorcových sa otvorila o 09.00 h. Zákazníkov vítal personál, ktorý mával vlajočkami, k otvoreniu spoločnosť pustila pieseň skupiny Queen We are the Champions. Okrem odevov, obuvi a doplnkov obchod ponúka aj kozmetiku a doplnky do domácnosti.

V obchode platia protiepidemické opatrenia ako limit zákazníkov v tom istom čase na metre štvorcové. Do Primarku sa naraz vojde 313 ľudí.