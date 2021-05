Vedci skúmali hroziacu zrážku Zeme s planétkou: Katastrofické odhalenie!

Americkí a európski vedci dostali v rámci simulovaného cvičenia šesť mesiacov na to, aby pripravili záchranný plán, ktorý by odvrátil zrážku zeme s masívnou planétkou spozorovanou vo vzdialenosti 56 miliónov kilometrov. Astronómovia na úlohe pracovali štyri dni, od 26. do 29. apríla, a použili pri tom radarové systémy a najmodernejšie technológie vrátane najväčšieho teleskopu na svete. Dospeli k záveru, že časový odstup šiestich mesiacov nestačí na prípravu vesmírneho plavidla, ktoré by do asteroidu narazilo, a že jadrová bomba by obrie teleso od dopadu na Zem neodvrátila, ako si to napríklad predstavovali filmári v katastrofickej snímke Armageddon.

Zdroj: ask.com

Našu planétu taká katastrofálna udalosť zasiahla naposledy pred približne 66 miliónmi rokov. V oblasti dnešného polostrova Yucatán v Mexickom zálive dopadla planétka Chicxulub s priemerom 10 až 15 kilometrov. Náraz mal za následok vyhubenie dinosaurov.

Niektorí vedci sa domnievajú, že v období pred 3,8 až 1,8 miliardou rokov dopadlo na Zem prinajmenšom 70 vesmírnych kolosov s priemerom až 40 kilometrov. Zrážky podľa nich spôsobili globálne katastrofy, ktoré v mnohých prípadoch zásadne ovplyvnili život na modrej planéte.