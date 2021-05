NASA simulovala katastrofu: Neďaleko Slovenska sa zrútil obrovský asteroid! Zničujúce následky

NASA objavila vo vesmíre obrovský asteroid, ktorý by sa mohol zraziť so Zemou za šesť mesiacov. Pomocou tohto fiktívneho scenára simulovali minulý týždeň NASA a ESA núdzový stav. S hrozným záverom: Dopadu asteroidu nebolo možné zabrániť.

Na Planetary Defense Conference, ktorá sa konala 26. až 30. apríla, si okrem iného americká vesmírna agentúra NASA a Európska vesmírna agentúra ESA v rámci simulácie vyskúšali, čo robiť, keď sa na zem zrúti obrovská skala. Podľa scenára by mal byť asteroid 2021PDC objavený 19. apríla 2021. V tomto okamihu bola ešte odhadovaná vzdialenosť 57 miliónov kilometrov od Zeme. Vypočítalo sa, že koliduje so Zemou o šesť mesiacov neskôr. Podľa toho by skala zasiahla Česko neďaleko hraníc s Nemeckom a Rakúskom 20. októbra 2021 silou atómovej bomby. V okruhu takmer 200 kilometrov od miesta nárazu by bolo potrebné očakávať vážne škody.

