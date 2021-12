Vedci skúmali funkciu stromov v mestách: Neuveriteľné odhalenie, najmä v strednej Európe

ZÜRICH - Stromy výrazne prispievajú k ochladeniu plôch v európskych mestách v teplých dňoch. Ukazuje to štúdia tímu vedcov z univerzity ETH v Zürichu, ktorú zverejnil vedecký časopis Nature Communications. Vďaka satelitom bádatelia vykonali meranie v takmer tristo európskych mestách, uviedla agentúra DPA. Účinnosť stromov na ochladenie plôch sa však výrazne líši podľa regiónu, kde sa mesto nachádza, ako aj ďalších podmienok.

Štúdia je podľa jej autorov unikátna veľkým rozsahom. "Počas dňa majú zelené plochy so stromami v Európe výrazne vyšší ochladzovací efekt ako parky bez stromov," uviedol vedúci výskumu Jonas Schwaab. Efekt ochladenia je dvakrát až štyrikrát nižší v prípade, že je plocha len s trávou a kvetmi, ale bez stromov.

Zdroj: Getty Images

V niektorých častiach Európy je efekt silnejší

Pozitívny vplyv stromov je viditeľný vo všetkých častiach Európy, v niektorých je ale silnejší. V strednej Európe podľa Schwaaba činí v teplých dňoch rozdiel medzi zastavanými plochami so stromami a bez stromov osem až 12 stupňov, v južnej Európe je tento rozdiel nižší. Podľa vedcov je to tým, že na juhu je pôda viac suchá, a teda stromy majú tendenciu vypúšťať do vzduchu menej vlhkosti. Expert dodáva, že meranie sa zameralo na teplotu na plochách a rozdiel v teplotách vzduchu je pravdepodobne menší.

Podľa vedcov si však plné pochopenie vplyvu stromov na teploty v mestách vyžiada ďalšie meranie. Na rozsah chladiaceho efektu stromov môže mať vplyv ich umiestnenie a mnoho ďalších faktorov. Meranie satelitom sa navyše uskutočnilo len v dňoch bez oblačnosti.