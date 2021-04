Odhalenie o princovi Philipovi: Posadnutosť fenoménom UFO, ohromujúce priznanie jeho tajomníka

Vojvoda z Edinburghu, ktorý zomrel 9. apríla vo veku nedožitých sto rokov, sa okrem mnohých iných záujmov aktívne venoval téme mimozemšťanov. Bol vraj fascinovaný blízkymi stretnutiami a zhromaždil značnú zbierku kníh o tejto problematike. Pravidelne si predplácal štvrťročník Flying Saucer Review a svojmu bývalému asistentovi, sirovi Petrovi Horsleymu, dal plnú moc, aby zbieral príbehy o UFO, ktoré zaznamenali Britské vzdušné sily (RAF). Sir Peter Horsley bol ako autor knihy Sounds from Another Room požiadaný, aby priniesol svedectvá na súkromné stretnutia, ktoré sa konali v Buckinghamskom paláci. Vo svojej knihe totiž uvádzal, že ako veliteľ RAF sa v novembri 1954 stretol s mimozemšťanom Janusom, ktorý dokázal čítať jeho myšlienky. "Nehovoril, že je návštevníkom z inej planéty, ale mal som taký dojem. Verím, že tu bol, aby nás pozoroval. Už som ho nikdy znovu nevidel. Je mi jedno, čo si ľudia myslia, ale stalo sa to," povedal portálu inews s tým, že mimozemšťan sa chcel stretnúť aj s princom, ktorého označil za muža s veľkou víziou.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant, Pool

Manžel kráľovnej Alžbety II. strávil leto 2019 čítaním časopisu Halt Perspective, ktorý opisuje incident v Rendlesham Forest nazvanom ako "britský Roswell". V dňoch 26. a 28. decembra hlásili príslušníci letectva zo základne RAF Woodbridge v Suffolku, že v okolitých lesoch vidia zvláštne svetlá. Podľa mechanika sa pri vyšetrovaní udalosti dostali členovia tímu do dotykovej vzdialenosti od plavidla neznámeho pôvodu. Vojvoda mal tiež vo svojej zbierke množstvo ďalších kníh o mimozemšťanoch vrátane Haunted Skies: The Encyclopedia of British UFOs. Jej autor uviedol, že od Philipovho tajomníka dostal asi dvanásť listov, z ktorých vyplynulo, že princa táto téma zaujala. "Som celkom hrdý na princa Philipa. Nie je dôvod, prečo by sa nemal zaujímať o UFO, pretože ide o záležitosť, ku ktorej by sme pristupovať vážne a nie unáhlene. Je to jav mätúci ľudstvo po celé tisícročia. O túto problematiku prejavujú záujem aj princovia Charles a William," poznamenal Horsley.

Zdroj: Getty Images

Podľa dostupných informácií sa o UFO zaujímal aj vojvodov strýko Lord Mountbatten, ktorý kedysi napísal oficiálnu správu o striebornej vesmírnej lodi. Tá údajne pristála v roku 1955 na jeho panstve Broadlands v grófstve Hampshire. Dokument, ktorý bol až do smrti lorda v roku 1979 utajovaný, opisuje, ako murár Fred Briggs spozoroval plavidlo vznášajúce sa nad zemou. Z jeho spodnej časti mala vystúpiť postava v kombinéze a prilbe, zatiaľ čo Briggsa zhodila z bicykla nejaká neviditeľná sila.

V roku 2016 Nick Pope, ktorý riadil projekt UFO Ministerstva obrany, vyhlásil, že Philip bol svojho času mimozemskými témami priam posadnutý. "Tento kráľovský záujem o UFO bol obzvlášť zložitý, pretože našou politikou bolo znižovať skutočný rozsah záujmu o mimozemské civilizácie. Pravidelne sme parlamentu, médiám a verejnosti opakovali, že o túto problematiku máme veľmi obmedzený záujem a nemala žiadny obranný význam. Iróniou bolo, že sme boli v službách koruny, a práve jeden jej člen bol touto témou fascinovaný," skonštatoval.