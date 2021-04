Šokujúce odhalenie spravodajskej služby: Pentagón potvrdil, že VIDEÁ zachytávajúce UFO sú pravé!

Zábery vznikli pred dvomi rokmi a na verejnosť prenikli vďaka dokumentaristovi Jeremymu Corbellovi. Okamžite sa rozpútala diskusia o tom, že námorníkom sa podarilo nafilmovať UFO. Americká vláda konečne v tejto veci prelomila mlčanie a Pentagón priznal, že autormi videí sú členovia skupiny Unidentified Aerial Phenomena (Neindetifikovateľné vzdušné javy), informuje vedecký portál Science Alert. Na jednom z nich vidno niekoľko blikajúcich objektov v tvare pyramídy vznášajúcich sa na oblohe nad posádkou torpédoborca. "Môžem potvrdiť, že autormi fotografií a videí sú zamestnanci námorníctva," uviedol hovorca Pentagónu s tým, že uvedená pracovná skupina sa už zaoberá ich vyšetrovaním.

Podľa Corbella bol pozoruhodný jav zachytený 14. a 15. júla 2019, pričom podobný incident hlásili v tom čase aj posádky ďalších lodí. Tie na oblohe videli objekty ako svetlá, ktoré robili osmičky a vzory alebo sa otočili o 90 stupňov. Ďalšie vraj mali odlišné farby, napríklad červenú. Šokujúca správa o záhadných poletujúcich objektoch prichádza necelý mesiac po tom, ako bývalý riaditeľ Národnej spravodajskej služby zverejnil zopár znepokojujúcich informácií týkajúcich sa UFO. John Ratcliffe uviedol, že americká vláda má dôkazy o existencii mimozemských plavidiel, ktoré dokážu prelomiť zvukovú bariéru bez zvukového boomu a vykonávať manévre, ktoré sú pre ľudské technológie neuskutočniteľné. "A keď hovoríme o pozorovaniach, hovoríme o objektoch, ktoré videli piloti námorníctva alebo letectva alebo ich zachytili satelitné snímky. Vykonávajú pohyby, ktoré sa ťažko replikujú a nemáme na ne technológiu," vyhlásil Ratcliffe.

Vlani v decembri dostala vláda USA 180-dňovú lehotu na zverejnenie informácií o neidentifikovaných lietajúcich objektoch. Bývalý prezident Donald Trump podpísal návrh zákona, podľa ktorého musia vládne agentúry sprístupniť správu verejnosti v nasledujúcich šiestich mesiacoch. K návrhu zákona bolo pripojené ustanovenie, o ktoré požiadal senátor Marco Rubio s cieľom zahrnúť podrobnú analýzu údajov o neidentifikovaných javoch do obmedzeného vzdušného priestoru USA. Toto ustanovenie vedené ako "pripomienka výboru" zároveň požaduje zverejnenie údajov a spravodajských informácií zhromaždených alebo uchovávaných Úradom námorného spravodajstva. Znamená to, že Pentagón by mohol odhaliť ešte viac informácií týkajúcich sa vysoko citlivého vládneho projektu vyšetrovania s názvom Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP).