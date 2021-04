Chlapec (12) skúsil najnovšiu výzvu na TikToku: Mozgová smrť, nikdy túto šialenosť neskúšajte!

Dvanásťročného Joshuu Haileyesusa z Colorada zasiahla mozgová smrť. Stalo sa tak po tom, čo sa snažil splniť jednu z úloh novej výzvy zvanej "Blackout Challenge", informovala televízia Fox19. Mal si omotať okolo krku šnúrku a dusiť sa až do úplnej straty vedomia. 22. marca ho našiel brat-dvojča ležaž na zemi v kúpeľni. Chlapca previezli okamžite do nemocnice, no jeho šanca uzdraviť sa je prakticky nulová. Lekári preto povedali rodine, aby sa pripravila na poslednú rozlúčku.

"Je to bojovník. Vidím ho bojovať. Modlím sa za neho každý deň," uviedol Joshuov otec Haileyesus Zeryihun. "Prosil som ich kľačiac na podlahe, či mi môžu dať nejaký čas, aby to s ním nevzdali. Ak sa ho len tak vzdám, bolo by to, akoby som odišiel od svojho syna," dodal zdrvene.

V pondelok večer sa niekoľko desiatok priateľov, príbuzných a susedov zišlo v Detskej nemocnici v Colorade v Aurore, aby sa modlili za zázrak. Rodičia povedali, že ich syn trávil na sociálnych sieťach veľa času, čo mu pomohlo vzdelávať sa v koníčkoch a nadobúdaní nových, ako napríklad varenie, hranie na gitare či herectvo. Joshua údajne vedel o pozitívach aj negatívach sociálnych sietí. Blackout Challenge je populárna najmä na TikToku. Zeryihun si myslí, že dospelí by mali učiť svoje deti, ako správne a bezpečne používať internet. "Pretože toto je vážna vec. Môžete so sociálnymi sieťami zaobchádzať, akoby niekto držal zbraň. Takto veľmi je to nebezpečné," skonštatoval.