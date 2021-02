Experti to povedali bez príkras: Dosiahnutie kolektívnej imunity na KORONAVÍRUS je až nemožné!

LONDÝN - Vďaka vysoko účinným vakcínam môžu zdravotníci očkovať ľudí proti koronavírusu. Odborníci predpovedali, že na dosiahnutie takzvanej kolektívnej imunity je potrebné zaočkovať minimálne 75 percent populácie. Postupne ale zisťujú, že to nebude také jednoduché a dokonca sa obávajú, že kolektívna imunita nebude realitou.

Príchod vakcín priniesol do spoločnosti vlnu optimizmu. Experti už dávnejšie v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu hovorili o kolektívnej imunite, vďaka ktorej by mohol byť covid-19 minulosťou. Na jej dosiahnutie je potrebné zaočkovať 75 až 80 percent populácie. Scott Gottlieb, bývalý komisár pre správu potravín a liečiv (FDA), si ale nemyslí, že ľudstvo dosiahne kolektívnu imunitu.

Podľa jeho slov to nebude ako s osýpkami, ktoré po očkovaní a následnej kolektívnej imunite zmizli. „Covid bude naďalej cirkulovať na nízkej úrovni,“ dodal Gottlieb.

Zároveň varoval, že vznik nových vysoko nákazlivých variantov vírusu zmenil priebeh pandémie. Spoločnosti ako Pfizer, v ktorej Gottlieb pôsobí, však už začali s vývojom ďalších vakcín. „Dúfajme, že budeme aj naďalej očkovať zraniteľnú populáciu, takže ju ochránime pred hospitalizáciami alebo ťažkými chorobami a smrťou. Covid sa ale bude šíriť ďalej,“ skonštatoval bývalý komisár.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Boj s pandémiou sťažujú mutácie koronavírusu

Gottlieb pritom nie je prvým odborníkom, podľa ktorého je dosiahnutie kolektívnej imunity v nedohľadne. Podľa predpovede Inštitútu pre metriky a hodnotenie zdravia z Washingtonskej univerzity (IHME) je nepravdepodobné, že na celom svete bude zaočkovaných dostatočne veľa ľudí na to, aby covid-19 úplne zmizol.

„Existujú vážne obavy, že s rozšírením nových variantov covid-19 môže byť dosiahnutie kolektívnej imunity nevyhnutnej na ukončenie pandémie ťažké, ak nie nemožné,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom 4. februára riaditeľ IHME Christopher Murray. Dodal, že predsa len je možné dosiahnuť kolektívnu imunitu do budúcej zimy, no nové varianty vírusu situáciu značne komplikujú.

Vedci z IHME predpovedajú, že do 1. mája toho roku bude zaočkovaných iba asi 38 percent ľudí v USA, citujúc verejný prieskum, podľa ktorého 25 percent populácie by v súčasnosti odmietlo vakcínu a ďalších 25 percent si stále nebolo istých.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Expert nevylučuje, že covidová infekcia tu s nami ostane navždy

Murray preto uviedol, že vlády aj verejnosť musia rátať s možnosťou, že covid-19 s nami zostane navždy. „Je veľmi dôležité zaočkovať čo najviac ľudí a pripraviť sa na dlhodobú zmenu správania. Je pravdepodobné, že nosenie rúšok a prijatie ďalších opatrení na zabránenie prenosu, najmä v zimných mesiacoch, sa stanú trvalou súčasťou nášho života,“ dodal Murray.

Hoci sú niektorí odborníci skeptickí, na druhej strane ale zistili, že v USA by mohli medzi dnešným dňom a 1. júnom zachrániť viac ako 44 000 životov, ak by sa celonárodné použitie rúšok zvýšilo na 95 percent. „Ľudia budú musieť pokračovať v preventívnych opatreniach, aj keď budú očkovaní, a to z dôvodu možného rozšírenia nákazlivejších variantov,“ varuje Murray.