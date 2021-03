Brutálne konflikty kvôli nenoseniu rúška v obchode a MHD: Skončilo sa to aj vraždou!

MOSKVA - Na sedem rokov do väzenského tábora poslal súd v Blagoveščensku na východe Ruska zákazníka supermarketu, ktorý po hádke s ochrankou kvôli chýbajúcemu rúšku začal strieľať. Uviedla to agentúra Interfax. Meno odsúdenca ale známe nie je.

Všetko sa podľa rozsudku odohralo vlani v apríli, kedy dotyčný Rus prišiel do supermarketu opitý a bez rúška, hoci úrady v meste, vzdialenom asi 8-tisíc kilometrov na východ od Moskvy, jeho nosenie nariadili. Strážnik pri vchode do obchodu ho na nariadenie upozornil. Ale opilec zareagoval agresívne a strážca ho niekoľkokrát udrel. Zákazník odišiel domov, kde si vzal zbraň, vrátil sa do obchodu a vystrelil na strážnika snažiaceho sa ochrániť pred zásahom. I tak ale utrpel zlomeninu prsta a zranenie chrbta.

Súd uznal strelca vinným z pokusu o vraždu. Pri vynesení trestu prihliadol na to, že odsúdenec sa priznal a jeho brat zaplatil strážnikovi odškodnenie. Zohľadnil však aj to, že opitý muž strieľal v obchode plnom ľudí. Použil pri tom pištoľ PB-4 "Osa", čo je paralyzujúca zbraň ruskej konštrukcie z 90. rokov, voľne dostupná na trhu, ktorá môže poslúžiť na sebaobranu, odpálenie svetlíc či ako štartovacia pištoľ.

Ešte brutálnejší zločin kvôli chýbajúcemu rúšku sa vlani v novembri odohral v druhom najväčšom ruskom meste, Petrohrade, kde vo väzbe čaká na súd 40-ročný nezamestnaný. Ten sa v mikrobuse mestskej dopravy dostal do hádky s 53-ročným mužom, ktorý ho a jeho spoločníčku napomínal za to, že nemali na tvárach povinné rúška. Hádka pokračovala na ulici a prerástla až do bitky, po ktorej sa starší muž, pracujúci ako námestník riaditeľa jedného výskumného ústavu, dal na útek. Protivník ho ale dobehol a zasadil mu do chrbta smrtiacu ranu nožom. Za vraždu hrozí v Rusku pätnásť rokov väzenia.