Programátor zabudol heslo a nemôže sa dostať ku svojim bitcoinom! Už mu zostávajú len dva pokusy

SAN FRANCISCO - Zúfalý programátor zo Spojených štátov má už len dve možnosti na to, aby uhádol heslo a získal tak prístup k svojmu rozprávkovému bohatstvu. Osem doterajších pokusov bolo totiž nesprávnych. Ak sa mu nepodarí dostať do hardisku, asi ho porazí.

Stefan Thomas si v týchto dňoch veľmi snaží spomenúť na heslo do hardisku známeho ako IronKey, aby sa mohol dostať ku svojim 7002 bitcoinom (vyše 197 miliónov eur). Napísal si ho totiž, veľmi nerozumne, na kúsok papiera, ktorý stratil. Zariadenie umožňuje desať pokusov na prihlásenie, pričom Stefan to skúsil - neúspešne - už osemkrát. Ak sa mu ani v nasledujúcich dvoch pokusoch nepodarí uhádnuť správne heslo, prístup sa natrvalo zašifruje a mladík sa k svojmu bohatstvu už nikdy nedostane.

Zdroj: TASR/AP

Thomas, ktorý sa narodil v Nemecku, no momentálne žije v San Franciscu, sa k bitcoinu prvýkrát dostal v roku 2011, keď mu bol pridelený ako odmena za prácu. Odvtedy hodnota bitcoinu vystrelila poriadne nahor; len od marca 2020 sa zvýšila o neuveriteľných 720 percent. "Proste si ľahnem na posteľ a popremýšľam nad tým. Potom si opäť sadnem za počítač s nejakou novou stratégiou a keď to nebude fungovať, tak budem naozaj veľmi veľmi zúfalý," povedal na margo svojej neutešenej situácie.

Zdroj: Getty Images

Stefan nie je zďaleka jediný, kto zabudol heslo k svojej kryptomene. Spoločnosť Wallet Recovery Services, ktorá sa zaoberá hľadaním stratených a obnovovaním digitálnych hesiel, uviedla, že v priemere ju každý deň žiada v tejto súvislosti o pomoc sedemdesiat užívateľov. Thomas, ktorý okrem bitcoinu zarobil aj na ďalšej kryptomene Ripple, plánuje zatiaľ svoj IronKey uložiť zabezpečenej schránky, kde bude dovtedy, kým nepríde on alebo niekto iný na to, ako sa dá dešifrovať. "Je to pre moje vlastné dobro, inak by som sa zbláznil," dodal.