Drogový díler mal ukryté obrovské bohatstvo: Prišiel oň, majiteľ bytu vyhodil prístupové heslá!

Clifton Collins v roku 2017 riešil skutočnú dilemu. Vedel, že pôjde do väzenia, no netušil, kam ukryje svoje bitcoinové bohatstvo vo výške desiatok miliónov eur. Rozhodol sa, že kódy k nemu vytlačí na papier veľkosti A4, ten zabalí do alobalu a vloží do prázdneho puzdra na rybársky prút. Následne sa však udiali tri veľmi zaujímavé veci.

Polícia Collinsa zatkla. Stalo sa tak po tom, čo v jeho aute našla marihuanu v hodnote dvetisíc eur. Odsúdili ho na päť rokov. Majiteľ domu v Galway, kde Clifton býval, ho nechal celý kompletne vypratať. Majetok obchodníka s drogami tak skončil na skládke spolu s prázdnym puzdrom. Navždy stratené sú aj niektoré prístupové kódy k jeho bitcoinovým účtom.

Pracovníci skládky uviedli, že odpad putuje ďalej do Nemecka a Číny, kde ho spália. Puzdro s bohatstvom je preto nenávratne preč. Štyridsaťdeväťročný zločinec skonštatoval, že to berie ako trest za svoju hlúposť. Najvyšší súd v Dubline tento týždeň rozhodol, že o bitcoinový majetok by aj tak prišiel, pretože išlo o príjmy z nelegálnej činnosti.

Collins sa obchodovaniu s bitcoinom venoval od roku 2012. V rámci ochrany proti hackerom svoj majetok rozdelil do dvanástich účtov, v každom bolo 500 bitcoinov. Polícia ich však neskôr zaistila.