Mladík zakázal svojej priateľke používať tampóny: Takýto mal na to dôvod

Istý mladík sa spýtal užívateľov Redditu, či urobil neodpustiteľnú chybu, keď požiadal svoju priateľku, aby prestala počas menštruácie používať tampóny. Vraj je totiž zábudlivá a nemení si ich pravidelne a on sa obáva, že takýto postoj k hygiene by mohol v jej prípade viesť k toxickému šoku (TSS). Ide síce o zriedkavý, ale nie absolútne vylúčený život ohrozujúci problém, ktorého spúšťačom môže byť práve tampón, ak je zavedený v pošve príliš dlho. Žiadosť adresovanú partnerke posilnil aj fakt, že mesiac predtým mala intímne problémy, kvôli ktorým musela vyhľadať gynekológa.

Zdroj: Getty Images

"Nemám problém so ženami, ktoré používajú tampóny. Mám problém s tým, ako ich používa ona a mám na to niekoľko dôvodov," píše muž, ktorý si myslí, že priateľka si tampóny nemení dostatočne často. Kým nemala gynekologické ťažkosti, tak nemal v tomto smere nijaké požiadavky. Keď ju však poprosil, aby tampóny prestala používať, prepuklo medzi nimi peklo. Dievčina je údajne zúrivá, vyčíta mu, že ju chce ovládať a neustále opakuje, že muž nemá právo zasahovať do toho, aké hygienické pomôcky bude žena používať.

Zdroj: Getty Images

Situácia sa vyhrotila natoľko, že mladík jej pohrozil a vyhlásil, že buď on alebo tampóny. Teraz sa ale obáva, že zašiel priďaleko a požiadal o názor užívateľov. Väčšina z nich sa postavila na stranu jeho priateľky. "Nie si tu preto, aby si riadil jej cyklus. Zapíš si to a vždy, keď dostaneš chuť zakázať jej tampóny, tak si to prečítaj a upokoj sa," píše jedna osoba. Ďalšia uviedla, že aj keď to myslí dobre, toto nie je jeho vec. "Ako by si sa cítil, keby ťa niekto požiadal, aby si prestal používať toaletný papier, pretože si myslí, že pre teba nie je vhodný?" Viacerí sa však zhodli v tom, že muž má dôvod na obavy, ak je jeho priateľka nezodpovedná.