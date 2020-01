Kvôli menštruačnej pomôcke takmer zomrela matka troch detí: Prišla o obe nohy!

Použitie menštruačného kalíška spôsobil Sandrine Graneauovej (36) obrovské zdravotné problémy. V tele jej totiž prepukol toxický šok, v ktorého následku sa prirodzená baktérie z vagíny začali šíriť jej krvným obehom. O desivom príbehu infromoval portál Le Parisien.

Zdravotná sestrička a matka troch detí začala mať najskôr bolesti brucha, ktoré sa však zhoršovali a onedlho sa stali úplne neznesiteľnými. Potom, čo Sandrine rýchlo vyletel krvný tlak, tak neváhala a ponáhľala do nemocnice. Diagnóza, ktorú jej povedali lekári, bola zdrvujúca.

Menštruačný kalíšok, ktorý sa prezentuje ako ekonomické a ekologické riešenie pre ženy, bol pre Sandrine živnou pôdou pre vývoj nebezpečných baktérií, ktoré sa začali rýchlo šíriť v jej tele. Tento silikónový pohárik v lievikovitého tvaru, ktorý odoberá krv z pošvy počas menštruáci, jej spôsobil toxický šok, kvôli čomu jej museli byť amputované obe nohy. V intenzívnej starostlivosti lekárov strávila 3 týždne.

Ťažké slová Sandrine

"Nie sú to baktérie, ktoré sú tak nebezpečné, je to poškodenie, ktoré spôsobujú orgánom. Toxín sa mi rozšíril do obličiek, pľúc a pečene," povedala Sandrine francúzskemu denníku Le Parisien. Infekcia sa potom rozšírila do rúk a nôh.

Lekári v snahe zabrániť tomu, aby žene nezlyhali orgány, museli pristúpiť k radikálnemu kroku. Trojnásobnej matke museli amputovať obe nohy a väčšinu prstov na rukách. Ak by takto neurobili, je viac ako pravdepodobné, že by to Sandrine neprežila. Od chirurgického zákroku prešlo už deväť mesiacov a Sandrine sa učí znovu chodiť pomocou protéz a rehabilitácie.

Sandrine Graneauová Zdroj: Repro foto YouTube/Le Parisien

Keď sa Sandrine dozvedela, že infekcia súvisí s používaním kalíškov a tampónov, uviedla, že podľa výrobcu je napísané, že ich môžeme mať 4, 6, 8 alebo 12 hodín. "Prečo nie je jasne a prehľadne uvedený čas používania?," apeluje na výrobcov Sandrine, pričom si nevie spomenúť, koľko hodín ho tam mala v osudový aprílový deň.

Odborníci upozorňujú na to, že je pri používaní kalíška potrebné dodržiavať hygienu. Agentúra pre zdravotnú bezpečnosť ANSES zároveň žiada lepšie informovanie žien a zdravotníckych pracovníkov o tomto zriedkavom, ale potenciálne veľmi závažnom syndróme. Toxický šok je relatívne vzácny, ale ak k nemu dôjde, často pri ňom hrozí aj smrť.