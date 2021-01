FOTO S mrazivými teplotami sa začala šíriť bizarná výzva: Vymysleli ju vedci na Antarktíde!

To, čo je teraz vnímané ako typická ruská zábava, ale v skutočnosti vymyslel francúzsko-taliansky výskumný tím na vedeckej stanici v Antarktíde v roku 2018, kde urobil fotku špagiet na vidličke, ktoré pri teplote 60 stupňov Celzia pod nulou mrzli vo vzduchu. Fotografia sa začala rýchlo šíriť a chytili sa jej obyvatelia Sibíri a ruskej Arktídy, kde o extrémne mrazy tiež nie je núdza. Rusi ale pôvodnú verziu s talianskymi cestovanimi upravili a používajú Doširak - obľúbenú značku juhokórejskej instantnej rezancovej polievky.

Túto zimu výzva znovu ožila vďaka fotke na Twitteri, kde tradičné zmrznuté slíže doplnilo namäkko varené vajíčko. Niektorí obyvatelia Sibíri zašli ešte ďalej a vyzvali svojich priaznivcov, aby si s nimi užili mrazený rezancový piknik po kúpaní sa vonku pri teplote -30 stupňov Celzia.

Today it's -45C (-49F) in my hometown Novodibirsk, Siberia. pic.twitter.com/EGxyrRqdE2