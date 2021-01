Dochádza k ústavným zmenám, ktoré s núdzovým stavom nesúvisia, tvrdí známa advokátka

BRATISLAVA - Na Slovensku dochádza v rozpore s odporúčaniami Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva v núdzovom stave k ústavným zmenám, a to aj k takým, ktoré vôbec s núdzovým stavom nesúvisia. Domnieva sa advokátka a bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková, ktorá je jednou zo 140 sudcov, advokátov a príslušníkov ďalších právnických profesií, ktorí v utorok zverejnili výzvu na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v SR.

"Počas prijímania protiepidemických opatrení dochádza často k neprimeraným, neodôvodneným a vzájomne rozporuplným zásahom do ľudských práv, ignorujú sa názory odborníkov. Oslabuje sa nezávislý výkon súdnictva či advokácie, pri reformách absentuje odborná diskusia či dialóg so zainteresovanými. Kritika zo strany významných výborov Rady Európy ostáva bez povšimnutia zo strany kompetentných," uvádza Pirošíková v nadväznosti na to, prečo sa k výzve Právnici spolu za právny štát pripojila.

Podľa signatárov výzvy je dôležité, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcii, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. O situácii na Slovensku budú tieto medzinárodné inštitúcie ďalej informovať, pričom im doručia aj anglický preklad predmetnej výzvy.

"Túto výzvu som podpísal, pretože na Slovensku sa princípy právneho štátu odstraňujú tak v oblasti tvorby, ako aj aplikácie práva. Ignorujú sa pravidlá legislatívneho procesu a konkrétnymi podzákonnými predpismi sa rozvracia hierarchický systém právnych noriem," uviedol vysokoškolský pedagóg pôsobiaci na Právnickej fakulte UK Branislav Fábry. Podľa jeho slov je veľkým problémom likvidácia rovnosti pred zákonom, o čom svedčia nespravodlivé výnimky z karanténnych pravidiel pre verejných funkcionárov. Obavy podľa Fábryho vyvoláva aj populizmus niektorých orgánov činných v trestnom konaní, ako aj úniky zo spisov či podmienky vo väzbe.

"Pri mojej verejnej kritike krokov výkonnej a zákonodarnej moci majúcich negatívny dosah cez súdnictvo na občanov Slovenska som dostala nedávno otázku, koľko sudcov stojí za mnou? Nikto. Ja stojím za nimi," uvádza ďalšia signatárka – sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka súdnej rady SR Marcela Kosová. Vo výzve signatári sformulovali výhrady k viacerým udalostiam, ku ktorým podľa nich došlo a dochádza v SR a majú za následok porušovanie princípov právneho štátu.